Professori pöyristyi ja otti yhteyttä ruotsalaisviranomaisiin: ”Vakavia ongelmia vaalisalaisuudessa”

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta on pöyristynyt Ruotsin heikosta vaalisalaisuudesta siinä määrin, että hän otti yhteyttä Ruotsin viranomaisiin. Epäkohta on herättänyt hämmennystä muissakin.

Teivainen on pitänyt asiaa esillä Twitterissä jo aiemmin. Tänään hän nosti sen esiin Ylen Aamu-tv:ssä. Teivaisen mielestä on ”kiinnostavaa ja häkellyttävää” tarkastella, miten vaalit järjestetään maassa, jota moni pitää maailman demokraattisimpana.

Ruotsissa äänestäjä joutuu valitsemaan julkisesti, minkä puolueen tai puolueiden äänestyslipukkeen hän vie äänestyskoppiin.

”Se on kaikkien kansanvälisten standardien vastaista, miten Ruotsi toimii tässä”, Teivainen sanoi ohjelmassa.

”Käytännössä ihmiset voivat nähdä, mitä puoluetta äänestät. Pystyt salaamaan sen halutessasi, mutta käytännössä useimmiten näkee.”

Teivaisen mielestä Ruotsissa noudatetaan vaalisalaisuutta hyvin heikosti. Hän kertoo olleensa vaalitarkkailijana eri puolilla maailmaa ja huomauttaa, että muualla vastaava vaalisalaisuuden ”löperö” hoitaminen olisi skandaali, mutta koska kyseessä on Ruotsi, asiaan ei kiinnitetä huomiota.

”Ei Ruotsiin mitään kansainvälisiä vaalitarkkailijoita”, Teivainen sanoi.

”Veikkaan ja toivon, että tämä on teema, johon kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Siihen, että Ruotsissa vaaleissa on järjestämistavassa, nimenomaan vaalisalaisuuden kohdalla, vakavia ongelmia.”

Ruotsista tuli puhelu

Twitterissä Teivainen kertoo ottaneensa yhteyttä ruotsalaisiin vaaliviranomaisiin vaalisalaisuuden takia. Hän tiedusteli viestissään, mitä Ruotsi aikoo tehdä asialle vai aikooko tehdä mitään. Hän viittasi muun muassa Euroopan komission Ruotsille asiasta lähettämään huomautukseen, jossa komissio pyysi Ruotsilta selvitystä vaalisalaisuuden turvaamisesta.

Komissio huomautti, että kuka tahansa äänestyspaikalla voi nähdä, minkä puolueen lipukkeen äänestäjä valitsee, ellei äänestäjä hae lipuketta etukäteen tai vie hämäykseksi useita lipukkeita äänestyskoppiin. Myös ruotsalaisraportissa on kiinnitetty aiemmin huomiota samaan huoleen. Raportin mukaan useimmat äänestäjät ottavat vain yhden tai kaksi lipuketta, eikä moni ehkä edes tiedä, että niitä saa ottaa useampia. Raportissa huomautetaan, että tilanne voi olla erityisen ongelmallinen, jos äänestämään tullaan esimerkiksi ystävien tai perheen kesken.

Teivainen kertoo saaneensa mukavan puhelun ruotsalaiselta vaaliviranomaiselta tiedustelunsa johdosta. Teivaisen mukaan puhelu vahvisti, että Ruotsissa todellakin on ongelma ja että ainakin osa heistä on siitä tietoisia.

”Aivan uskomatonta, sivistysvaltiossa”

Ruotsin heikko vaalisalaisuus on hämmentänyt muitakin. Ruotsin vaaleissa äänestänyt Twitter-käyttäjä kommentoi tuntuneen käsittämättömältä, että kaikki näkivät niin helposti, mitä puoluetta hän äänesti.

”On aika hämmentävää, että Ruotsin vaalijärjestelmä toimii tavalla, joka jossain muualla johtaisi kansainvälisen yhteisön kiivaaseen kritiikkiin vaalisalaisuuden pettämisestä”, Teivainen vastasi.

Myös kokoomuksen ohjelmapäällikkö Antti Vesala pitää äänestystapaa käsittämättömänä.

”Jokaisella puolueella omat äänestysliput, jotka joutuu ottamaan kaikkien nähden avolokerikoista. Miten tuo voi olla minkään kansainvälisten standardien mukaista? Missä vaalisalaisuus?”

”Aivan uskomatonta, sivistysvaltiossa”, Vesala twiittaa ja herättää kiivasta keskustelua pitkäksi venyneessä ketjussa.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund kommentoi aiemmin Ilta-Sanomille, että Ruotsin äänestysmenettelyä on kritisoitu vaalisalaisuuden vaarantumisen vuoksi.

– Ruotsi on vaaliturvallisuuden ja -salaisuuden suhteen alhaisemmalla tasolla kuin esimerkiksi Suomi ja Tanska juuri äänestyskäytännön vuoksi, Grönlund sanoi lehdelle.

After I had asked about lack of secrecy in #SwedenElection, I got a nice phone call today from the Swedish election authority. The call confirmed to me that there indeed is a problem and at least some of them see aware of it. #ruotsinvaalit #Valet18 #Val2018 #secrecydeficit

— Teivo Teivainen (@TeivoTeivainen) 11. syyskuuta 2018