”EU hyökkää omien rajavartijoidensa kimppuun” – Unkarin Orbán puolusti maataan, viekö EU äänioikeuden?

Euroopan unionin perusarvojen rikkomisesta syytetty Unkari saattaa tänään keskiviikkona saada Euroopan parlamentista nootin, joka toteutuessaan veisi siltä äänioikeuden EU:ssa. Euroopan parlamentti äänestää europuolueita jakavasta kurinpitomenettelystä iltapäivällä.

Unkarissa on pääministeri Viktor Orbánin kaudella tapahtunut käännös kohti autoritaarista suuntaa, jossa median vapautta ja tuomareiden riippumattomuutta on rajoitettu. Myös turvapaikka-asiassa ja rajapolitiikassa Unkari on noudattanut unionin linjauksista riippumatonta omaa politiikkaansa.

Euroopan parlamentti keskusteli kurinpitomenettelystä jo tiistaina. Myös Unkarin Orban, jonka johtama Fidesz-puolue edustaa europarlamentissa valtapuolue EPP:tä, puolusti hallitustaan seitsemän minuutin puheenvuorossa.

Orbanin mukaan esitetyn päätöslauselman hyväksyminen tarkoittaisi tuomiota eurooppalaiselle valtiolle, joka on arvokas Euroopan historiassa, joka nousi Neuvostoliittoa vastaan ja on puolustanut vapautta sekä demokratiaa. Orban myös puolusti Unkarin tiukkaa siirtolaislinjaa ja ilmoitti Unkarin jatkavan rajojensa suojaamista siirtolaisilta.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhteisö hyökkää omien rajavartijoidensa kimppuun. Tästä maasta [Unkarista] ei tule siirtolaisten maata”, Orban sanoi.

Euractiv-sivuston mukaan on selvää, että Unkarin tuomitseva päätöslauselma saa enemmistön europarlamentista puolelleen. Sen sijaan se jää nähtäväksi, saako päätöslauselma taakseen kahden kolmasosan enemmistön, joka tarvitaan velvoittamaan Euroopan neuvosto toimimaan asiassa. Jäsenmaiden johtajista koostuva neuvosto tekee Unkarin kurittamisesta lopullisen päätöksen.

Päätöslauselma jakaa erityisesti EPP-ryhmää, johon Suomesta kuuluvat kokoomuksen edustajat ja johon myös Orbanin Fidesz kuuluu. Euroopan komission johtoon hakeva EPP:n ryhmänjohtaja Manfred Weber ilmoitti haluavansa olla ”sillanrakentaja”, ja hän kuvasikin esimerkiksi lehdistönvapauden tilan olevan huonompi Slovakiassa kuin Unkarissa. Toisaalta hän on aiemmin linjannut, että Unkarin täytyy valita ”nationalismin ja Euroopan välillä”.

EPP:n suomalaismeppi Petri Sarvamaa (kok) aikoo äänestää päätöslauselman puolesta. Hänen mukaansa Unkarin vuosia jatkunut huolestuttava takapakki kohti itsevaltaista yksipuoluejärjestelmää vaarantaa koko Euroopan tulevaisuuden.

”EU-jäsenmaiden on jo aika virallisesti tunnustaa, että Unkarissa on Puolan tavoin olemassa vähintäänkin selkeä riski yhteisten arvojen järjestelmällisestä halventamisesta”, Sarvamaa sanoo tiedotteessa.

Sarvamaan mielestä EPP:n on tehtävä merkittävä ratkaisu.

”Kokoomus ja EPP eivät voi seisoa Fideszin takana. Jaettuihin arvoihin, kuten demokratiaan ja lakien noudattamiseen sitoutuminen on tärkeämpää kuin äänten jakautuminen parlamentin poliittisten ryhmien välillä. Muuten koko rauhanprojekti on vaarassa.”

Unkarin tapaus on ensimmäinen kerta, kun parlamentti harkitsee käyttävänsä oikeuttaan vaatia neuvostoa käynnistämään Artikla 7:n mukainen menettely. Tällä menettelyllä määritellään, onko olemassa selvä riski siitä, että EU-maa loukkaa vakavasti EU:n arvoja.

Lähteenä käytetty myös Deutsche Welleä.