Ruotsin ääntenlasku viimeinkin valmis – tässä syy viivytykseen

Pitkään ja hartaasti odotettu alustava vaalitulos on lopulta saatu Ruotsissa. Alustavan tuloksen perusteella perinteiset blokit ovat edelleen lähes tasoissa, vaikka punaviherblokki on hieman suurempi kuin porvariallianssiblokki.

Punavihreät saivat 40,7 prosenttia äänistä ja 144 paikkaa parlamenttiin. Allianssipuolueet 40,2 prosenttia ja 143 paikkaa.

Ruotsidemokraatit kasvatti vaikutusvaltaansa ja nousi selväksi kolmanneksi blokiksi 17,5 prosentin kannatuksella ja 62 paikalla.

Sosiaalidemokraatit on suurin puolue 28,3 prosentin kannatuksella. Tulos on puolueen historian surkein.

Perinteisesti Ruotsissa hallitusta on lähtenyt muodostamaan suurin blokki ja pääministeri on tullut suurimmasta puolueesta. Sosiaalidemokraattien Stefan Löfven on ilmoittanut, ettei aio väistyä pääministerin paikalta.

Toiseksi tuli maltillista oikeistoa edustava moderaterna, joka sai äänistä 19,8 prosenttia.

Sekä sosiaalidemokraatit että moderaterna menettivät kannatustaan viime vaaleista. Samoin kävi hallituksessa istuneelle ympäristöpuolue, joka sai 4,4 prosenttia.

Äänisaalistaan kasvattivat ruotsidemokraattien lisäksi keskustapuolue, 8,6 prosenttia, vasemmistopuolue, 8,0 prosenttia, ja kristillisdemokraatit, 6,3 prosenttia.

Liberaalipuolue sai 5,5 prosenttia äänistä. Feministipuolue sai 0,5 prosenttia.

Äänestysprosentti nousi 87,1 prosenttiin, mikä on suurin lukema sitten vuoden 1985.

Tuloksen saaminen venyi muun muassa sen takia, että Vadstenan vaalipiiri ei ollut toimittanut tuloksia vaaliviranomaiselle, kertoo uutistoimisto TT.

"Olemme jättäneet äänet ja saaneet kuitin siitä", sanoi TT:n lomilta tavoittama vaalijärjestäjä Anders Thelaus.

Uutistoimisto tiedusteli, onko äänet jätetty vaaliviranomaiselle.

"Jaaha, joo, se voi olla syy."

Virallinen vaalitulos vahvistetaan myöhemmin.

Vaikea asetelma

Uuden hallituksen muodostamisesta odotetaan vaikeaa.

Moderaternan puheenjohtaja Ulf Kristersson yrittää muodostaa allianssihallitusta keskustapuolueen, liberaalipuolueen ja kristillisdemokraattien kanssa. Allianssi tarvitsisi tukea sosiaalidemokraateilta.

Löfven sanoo, ettei sosiaalidemokraatit suostu tukipuolueeksi porvariallianssille ja lyö kiilaa allianssipuolueiden välille.

Sosiaalidemokraatit on suostutellut hallituskumppaneikseen keskustapuoluetta ja liberaalipuoluetta.

Yksi vaihtoehto on, että moderaterna lähtisi hakemaan tukea ruotsidemokraateilta, mutta se ei sovi keskusta- ja liberaalipuolueille.

Moderaterna, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit muodostaisivat vahvan blokin. Moderaternan pitäisi nyt päättää, lähestyykö se keskustaa vai jatkaako se oikealle johtavalla tiellä.

Moderaternalla on sisäinen konflikti. Puheenjohtaja Kristersson haluaa pysyä kaukana ruotsidemokraateista, mutta suuri määrä puolueen kannattajia haluaisi yhteistyötä juuri ruotsidemokraattien kanssa.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on sanonut, että puolue tulee äänestämään vastaan kaikkia sellaisia hallitusvaihtoehtoja, joissa se ei saa vaikutusmahdollisuuksia.