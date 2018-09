Donald Trumpin ex-kampanjapäällikkö yhteistyöhön FBI:n kanssa – Professori: ”Tämä on todellinen pommi”

Harvardin yliopiston oikeustieteen professori Laurence Tribe pitää erittäin merkittävänä sitä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort aloittaa yhteistyön liittovaltion poliisin FBI:n kanssa.

Manafort suostui perjantaina yhteistyöhön erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtajamassa Venäjä-tutkinnassa. Samalla Manafort myönsi syyllistyneensä salaliittoon Yhdysvaltoja vastaan ja oikeuden estämiseen.Syytteet koskivat hänen toimintaansa Ukrainan hyväksi, eivät koske Yhdysvaltain toissa vuoden presidentinvaaleja.

”Tämä on todellinen pommi. Katsokaa, mitä paljastuu, jos Manafort kertoo kaiken, minkä tietää”, professori Laurence Tribe kommentoi Twitterissä.

New York Times ja The Atlantic nostavat esiin erityisesti kuuluisan Trump Towerissa kesäkuussa 2016 pidetyn tapaamisen venäläisten kanssa. Manafort oli mukana tapaamisessa.

”Tapaamiseen liittyy runsaasti mysteereitä, kuten se, tiesikö Donald Trump siitä etukäteen. Nyt, kun Manafort tekee yhteistyötä, saatamme pian saada vastauksia”, New York Times kirjoittaa.

Donald Trump nostatti kohun heinä-elokuun vaihteessa vaatimalla oikeusministeri Jeff Sessionsia lopettamaan Venäjä-tutkinnan.

If the breaking news that Manafort has struck a cooperation agreement with Mueller is correct, that is a genuine bombshell. Now, instead of asking what the country can do for Manafort, we can ask what Manafort can do for the country. And I mean OUR country, not Putin’s.