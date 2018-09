Donald Trumpilta uusi hyökkäys Venäjä-tutkintaa vastaan: ”Laiton noitavaino jatkuu”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sunnuntaina jälleen arvostellut erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaa. Trump kuvailee tutkintaa nyt ”laittomaksi noitavainoksi”.

”Muellerin laiton noitavaino jatkuu. Mitään vehleilyä Venäjän kanssa ei ollut, paitsi (Hillary) Clintonin kampanjassa. Erittäin epäoikeudenmukaista ja huonoa maalle”, hän tviittasi.

The illegal Mueller Witch Hunt continues in search of a crime. There was never Collusion with Russia, except by the Clinton campaign, so the 17 Angry Democrats are looking at anything they can find. Very unfair and BAD for the country. ALSO, not allowed under the LAW!