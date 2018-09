USA:lta täystyrmäys YK:lle – Suomalaisasiantuntija Ylellä: ”Trump näytti että hän on täysin ulalla”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti YK:n yleiskokouksen puheessaan eristäytymisen ilosanomaa ”täydellä höyryllä”, kuvaa amerikkalaiskanava CNN raportissaan. Suomalaisasiantuntija arvioi, että Yhdysvaltain johtama perinteinen maailmanjärjestys on viimeistään nyt historiaa.

Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi arvioi Trumpin esiintymistä YK:n yleiskokouksessa Ylen Ykkösaamun radiolähetyksessä keskiviikkoaamuna.

”Trump näytti, että hän on täysin ulalla siitä mitä YK tekee ja mitä YK edustaa sekä Yhdysvaltain näkökulmasta että muun maailman näkökulmasta”, Koskenniemi katsoo.

Trump muun muassa totesi Yhdysvaltain vastustavan globalisaatiota ja valitsevan aina itsenäisen päätöksenteon – tosin myös yhteistyön – ennen kansainvälistä kontrollia ja ”byrokratiaa”.

Koskenniemi totesi, että ”se maailmanjärjestys, jossa sinisilmäinen Yhdysvallat johti tätä maailmaa, on loppu”. Hän huomautti, että samaan aikaan kun Yhdysvallat pienentää rooliaan kansainvälisessä yhteistyössä, on toinen suurvalta kasvattanut omaansa: Kiina.

Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron iski omassa puheessaan Trumpin linjauksia ja Yhdysvaltain eristäytymistä vastaan. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui yleiskokoukselle. Hän korosti, että Suomi on aina kannattanut voimakkaasti monenvälistä yhteistyötä ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä, ja vetosi näiden jatkon puolesta.

”Valitettavasti meillä, jotka uskomme monenvälisyyden hyötyihin, on nyt kuitenkin syytä huoleen. Yhdessä rakentamamme kansainvälinen järjestelmä on ilmeisen paineen alla. Sen pätevyys ja uskottavuus on kyseenalaistettu. Emme voi enää pitää sääntöpohjaista järjestystä itsestäänselvyytenä. Sen aktiivinen puolustaminen ja kehittäminen ovat meidän kaikkien vastuulla”, Niinistö sanoi.

”Suomelle YK on monenvälisen järjestelmän ydin. Siksi monenvälisyyden puolustamisen on myös noustava täältä. YK:n ja sen jäsenmaiden on ilmaistava halunsa toimia yhdessä, ei toistensa ohi.”

Koskenniemen mukaan Niinistön puhe oli hyvä ja sisälsi pienille maille tärkeitä asioita, mutta näin ollen ”se tietysti oli myös tylsä puhe”. Tosin Niinistön esiin nostamat ajatukset, jotka ennen olivat valtavirtaa, ovatkin nyt Trumpin aikana lähes radikaaleja, Koskenniemi totesi.

Trump puhui voimakkaasti kansainvälistä kontrollia – niin sanottua sopimustenvaraista järjestelmää – vastaan.

”Emme koskaan luovuta Amerikan suvereniteettia kasvottomalle globaalille järjestelmälle. Amerikkaa hallitsevat amerikkalaiset. Vastustamme globalismin ideologiaa ja syleilemme patriotismia”, Trump julisti.

Hän ilmoitti myös, että vastaisuudessa Yhdysvallat tulee antamaan kansainvälistä apua vain maille, jotka ovat Yhdysvaltain “ystäviä”. Hänen listauksensa näistä ystävistä kiinnitti huomiota. CNN:n mukaan moni vanha kumppani kuten Saksa puuttui Trumpin listalta tai sai jopa kritiikkiä osakseen.

Trumpin ystävälistan kärkipaikoilla oli muun muassa Pohjois-Korea, jossa tapahtunutta edistystä Trump ylisti. Myös Etelä-Korea ja Japani sekä Saudi-Arabia ja muut arabivaltiot saivat Trumpin positiivisen huomion. Euroopasta Trump kehui CNN:n mukaan erityisesti Puolaa.