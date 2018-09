Ranskan ex-pääministeriltä yllättävä veto: Haluaa Barcelonan pormestariksi

Ranskan entinen pääministeri Manuel Valls vahvisti tiistaina, että hän pyrkii Espanjassa Barcelonan pormestariksi ensi toukokuun kuntavaaleissa.

Manuel Valls, 56, on syntynyt Barcelonassa, ja hänen sukunsa isän puolelta on Espanjan Kataloniasta. Vaikka Vallsilla on vain Ranskan kansalaisuus, EU-säädösten mukaan kuntavaaleihin voi asettua ehdolle, jos vakituinen asuinpaikka on kunnan alueella.

Ranskassa on arvosteltu sitä, että Valls samalla yhä nostaa palkkaa kansanedustajana Ranskan parlamentissa ja ranskalaisen Evrýn kaupunginjohdon jäsenenä. Hän sanoi aikovansa nyt luopua näistä tehtävistä.

Sosialistipoliitikko Valls oli François Hollanden presidenttikaudella Ranskan sisäministeri vuosina 2012-14, ja pääministeri 2014-2016. Hän jätti sosialistipuolueen viime vuonna, ja liittyi parlamentissa presidentti Emmanuel Macronin puolueryhmään.