Donald Trump kohautti taas: ”Herra presidentti, tämä on sairasta”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aiheuttanut kohun lauantaisella lausunnollaan, jonka mukaan hän on rakastunut Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin.

”Hän [Kim Jong-un] kirjoitti minulle kauniita kirjeitä, ne ovat mahtavia kirjeitä Ja sitten me rakastuimme, okei?”, Trump sanoi kannattajilleen Länsi-Virginiassa pitämässään puheessa lauantaina.

Sekä ajatushautomo Atlantic Councilin tutkija, ekonomisti Anders Åslund ja Yhdysvaltain entinen Moskovan suurlähettiläs Michael McFaul pitävät kommenttia ennen kuulumattomana.

”Lausunnon ydin on se, että Trump suosii autoritaarista hallintoa ja vastustaa demokratiaa”, Åslund tulkitsee Twitterissä.

McFaul kommentoi vielä suoremmin sanoin.

”Herra presidentti, on kauhistuttavaa, että rakastuit yhteen maailman brutaaleimmista johtajista. Se on pahempaa kuin kauhistuttavaa. Tämä on sairasta”, hän tviittasi.

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat käyneet keskusteluja Pohjois-Korean ydinohjelman jatkosta siitä lähtien, kun Trump ja Kim tapasivat ensimmäisen kerran kesäkuussa Singaporessa. Kim ilmoitti tuolloin, että historiallinen tapaaminen on ”alkusoitto rauhalle”. Tapaaminen alkoi Trumpin ja Kimin virallisella kättelyllä, joka kesti yli kymmenen sekuntia.

Kesäkuun tapaamisessa ei saatu kuitenkaan konkreettisia sopimuksia ydinaseriisunnan käynnistämiseksi. Reutersin mukaan Trumpin hallinto valmistelee nyt toista tapaamista Kimin kanssa.

Kim Jong-un pyysi Trumpilta toista kahdenkeskistä tapaamista syyskuussa. Kim esitti asian Trumpille lähettämässään kirjeessä, jota kuvailtiin jo tuolloin sisällöltään "hyvin lämpimäksi, hyvin myönteiseksi".

Yes, Mr. President, it is horrible that you "fell in love" with one of the most brutal dictators in the world today. Its worse than horrible. Its sick. As a proud American, your words about "falling in love" with any world leader, let alone KJU, embarrass me. Stop it. https://t.co/zSzbN5dISS