Nobelin rauhanpalkinto myönnetty Nadia Muradille ja Denis Mukwegelle

Vuoden 2018 Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty sotien aikana tehdyn seksuaalisen väkivallan uhrien auttajille.

Tämänvuotinen rauhanpalkinto myönnettiin kahdelle henkilölle. Denis Mukwege on palkintolautakunnan mukaan omistanut elämänsä sodanaikaisten seksuaalirikosten uhrien auttamiseen. Hän on kongolainen gynekologi.

Toinen palkituista on Irakin jesidivähemmistöön kuuluva Nadia Murad, joka on antanut näille uhreille kasvot. Hän joutui Isisin seksiorjaksi ja on kertonut omista kokemuksistaan.

Mukwege on ollut jo useana vuonna ehdolla palkinnon saajaksi. Molemmat palkitut on jo aiemmin palkittu eri järjestöjen toimesta.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

Denis Mukwege’s basic principle is that “justice is everyone’s business”. The 2018 Peace Laureate is the foremost, most unifying symbol, both nationally and internationally, of the struggle to end sexual violence in war and armed conflicts. @DenisMukwege#NobelPrize pic.twitter.com/KSzecKSkUc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018