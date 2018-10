Brexit-sopimus syntyy sittenkin? Juncker: ”Emme ole enää kovin kaukana”

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan todennäköisyys brexit-sopimuksen syntymiselle on kasvanut viime päivinä.

”En ole varma, saadaanko sopimus aikaan lokakuussa, mutta se voi syntyä marraskuussa. Emme ole enää kovin kaukana”, Juncker sanoi BBC:n mukaan lauantaina.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi lauantaina diplomaattilähteisiin vedoten, että Euroopan unioni aikoo ehdottaa Britannialle kauppasopimusta, joka yltää 30-40 prosentin tasolle täysin vapaasta kaupasta, jota Britannian pääministeri Theresa May on ehdottanut.

Britannian on määrä erota EU-jäsenyydestä ensi maaliskuun lopulla. Brexit-neuvotteluiden suurimmaksi huolenaiheeksi on noussut, kykenevätkö osapuolet edes laatimaan sopimusta siitä, millaiset välit unionilla ja briteillä on brexitin jälkeen. EU on asettanut sopimuksen takarajan marraskuulle.

