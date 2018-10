Liittokansleri Angela Merkelin liittolaispuolue kristillissosiaalinen (CSU) unioni menettää Baijerin maapäivillä ehdottoman enemmistönsä.

Vaalitulos on CSU historian huonoin. Myös sosiaalidemokraattien (SPD) kannatus romahti. Vaalien suurimmaksi voittajaksi nousee Vihreät.

CSU:n kannatus on putoamassa viiden vuoden takaisesta 47,7 prosentista 35 prosenttiin. Puolue on edelleen maapäivien suurin, mutta se joutuu nyt muodostamaan koalition kahden tai kolmen pienpuolueen kanssa.

SPD:n kannatus on putoamassa alle 10 prosenttiin. Vielä viisi vuotta sitten demarit ylsivät 20 prosentin kannatukseen. Nyt puolueen ohi kiilaavat sekä Vihreät että oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD).

Baijerin vaalitulos on kiistatta kylmä suihku Merkelin johtamalle Berliinin suurelle koalitiolle, joka on keskittynyt kiistelemään sekä maahanmuutosta että dieselautojen tulevaisuudesta. CSU menetti ääniä kaikille pienpuolueille, mutta erityisesti vihreille ja AfD:lle. Vihreät hyötyi eniten demareiden romahduksesta. Puolue on kaksinkertaistamassa kannatuksensa lähelle 19 prosenttia.

Heti sunnuntai-iltana monet poliittiset tarkkailijat korostivat, että vaalitulos heikentää Merkelin asemaa huomattavasti.

On hyvin mahdollista, että hänet painostetaan Hampurin puoluekokouksessa joulukuussa luopumaan puolueen puheenjohtajan tehtävistä. Paine kasvaa entisestään, jos Merkelin omien kristillisdemokraattien (CDU) kannatus sulaa Hessenin maapäivävaaleissa kahden viikon päästä.

CSU:n tappio on hämmentävä

CSU romahti Baijerissa ennen muuta siksi, että se keskittyi valtakunnan tasolla taistelemaan AfD:tä vastaan AfD:n teemoilla ja AfD:n aseilla. CSU:n oikeistokannattajat siirtyivät maahanmuuttolinjan kiristyksistä huolimatta AfD:n taakse. Puolueen keskustalaisempi laita vuoti vihreiden suuntaan.

CSU:n rökäletappio on sikäli hämmentävä, että Baijerilla menee taloudellisesti loistavasti. Osavaltiossa on käytännössä täystyöllisyys ja sen talous kasvaa selvästi koko maan keskiarvoa nopeammin.

Vihreiden voittoa selitetään ennen muuta sillä, että puolue teki selkeimmin pesäeron oikeistopopulisteihin. Myös keskustelu ajankohtaisista suurista ympäristökysymyksistä kuten autojen hiilidioksidipäästöstä satoi ympäristöpuolueen laariin.

Jos tulosennusteet pitävät paikkansa, todennäköisin hallitusvaihtoehto on CSU:n, liberaalien (FDP) ja keskustaoikeistolaisen Vapaat valitsijat -pienpuolueen (FW) koalitio. Sunnuntai-iltana oli kuitenkin vielä epäselvää, ylittävätkö liberaalit viiden prosentin äänikynnyksen.

Jos keskustaoikeistolaista koalitiota ei saada aikaan, CSU:n ainoaksi vaihtoehdoksi jää koalitio vihreiden kanssa. Taloudellisesti vahvassa Baden-Württembergissä ja myös Hessenissä on jo tällä hetkellä konservatiivien ja vihreiden muodostama hallitus.