Suomen ulkoministeriö: ”Kauhistuttava uutinen Jamal Khashoggista”

Suomen ulkoministeriö kuvailee uutista saudiarabialaisen toimittajan Ja­mal Khas­hog­gin kuo­le­masta kauhistuttavaksi.

”Kauhistuttava uutinen Jamal Khashoggista. Tarvitaan avoin tutkinta ja syylliset on saatava oikeuden eteen. Lehdistön vapauden puolustaminen on tärkeä arvo Suomelle”, ulkoministeriö sanoo Twitterissä julkaisemassaan kommentissa.

Saudi-Arabia on vahvistanut, että Khas­hog­gi kuo­li maan Is­tan­bu­lin-kon­su­laa­tis­sa. Virallisen selityksen mukaan hän menehtyi nyrkkitappelun seurauksena. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Saudi-Arabian politiikkaa arvostellut Yhdysvalloissa asunut Khashoggi katosi noin kaksi viikkoa sitten mentyään Saudi-Arabian konsulaattiin Istanbuliin hakemaan dokumentteja avioliittoa varten.

