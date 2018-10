Asiantuntija Donald Trumpin Venäjä-ilmoituksesta: ”Euroopassa tuskin ollaan kovin tyytyväisiä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa Yhdysvaltojen vetäytyvän keskimatkan ydinohjukset kieltävästä sopimuksesta. Trumpin mukaan Venäjä on rikkonut sopimusta vuosien ajan.

”Venäjä on rikkonut sopimusta jo monien vuosien ajan. En tiedä, miksei presidentti Obama neuvotellut asiasta tai vetänyt Yhdysvaltoja sopimuksesta. Me emme aio antaa heidän (venäläisten) rikkoa sopimusta ja valmistaa aseita, joita me emme voi valmistaa. Niinpä me vetäydymme sopimuksesta”, Trump sanoi CNN:n mukaan.

Yhdysvallat solmi keskipitkän matkan ydinohjukset kieltävän INF-sopimuksen Neuvostoliiton Mihail Gorbatšovin kanssa presidentti Ronald Reaganin kaudella vuonna 1987.

”Sopimuksen ei ole ollut tarkoituskaan ratkaista kaikkia ongelmia Neuvostoliiton tai Venäjän kanssa, sen oli tarkoitus tarjota jonkinlainen strateginen vakaus Euroopalle. Euroopassa tuskin ollaan kovin tyytyväisiä”, Yhdysvaltain armeijan eläkkeellä oleva kontra-amiraali John Kirby kommentoi CNN:lle.