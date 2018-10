Venäjältä hyytävä vastaus Donald Trumpille: ”Vastatoimet voivat olla myös sotilaallisia”

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aikeet vetäytyä keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta.

”Asia on liian vakava käsiteltäväksi julkisessa keskustelussa. Jos Yhdysvallat jatkaa tällaisia kovia toimia ja yksipuolista vetäytymistä sopimuksista, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä vastatoimiin, jotka voivat olla myös sotilaallisia”, Rjabkov sanoi venäläiselle Sputnik Newsille antamassaan lausunnossa.

Trump kertoi lauantaina haluavansa Yhdysvaltojen vetäytyvän keskimatkan ydinohjukset kieltävästä sopimuksesta. Trumpin mukaan Venäjä on rikkonut sopimusta vuosien ajan.

”Venäjä on rikkonut sopimusta jo monien vuosien ajan. En tiedä, miksei presidentti Obama neuvotellut asiasta tai vetänyt Yhdysvaltoja sopimuksesta. Me emme aio antaa heidän (venäläisten) rikkoa sopimusta ja valmistaa aseita, joita me emme voi valmistaa. Niinpä me vetäydymme sopimuksesta”, Trump sanoi CNN:n mukaan.

Yhdysvallat solmi keskipitkän matkan ydinohjukset kieltävän INF-sopimuksen Neuvostoliiton Mihail Gorbatšovin kanssa presidentti Ronald Reaganin kaudella vuonna 1987.

