Donald Trumpin uusin liike jakaa tutkijat: ”Voi olla historiallinen askel”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aikomus vetää Yhdysvallat keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta jakaa tutkijoiden mielipiteet. Osa pitää Yhdysvaltojen vetäytymistä oikeutettuna, osan mukaan kyseessä on vaarallinen liike.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu arvioi, ettei kahdenvälisten asevalvontaregiimien rapautuminen ole ”varsinaisesti hyvä asia”.

”Kun Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet ovat jo nyt huonolla tolalla, kahdenvälisten asevalvontaregiimien rapautuminen ei varsinaisesti ole hyvä asia”, Pesu kommentoi Twitterissä.

”INF tietysti solmittu kylmän sodan aikana ja muuttuva maailmanpolitiikka ja voimasuhteet väistämättä heijastuvat kv. sopimuksiin”, hän jatkaa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Saksalainen muun muassa ydinasepolitiikkaan erikoistunut politiikan tutkija Ulrich Kühn puolestaan sanoo suoraan, että kyseessä on historian synkin päivä asevalvonnassa.

”Samana päivänä, lun USA ilmoittaa vetäytyvänsä INF-sopimuksesta, Washington tekee selväksi, ettei se ole kiinnostunut myöskään uudesta Start-sopimuksesta”, hän tviittaa.

The Guardian kertoi sunnuntaina, että ainakin osa Trumpin turvallisuuspoliittisista neuvonantajista vastustaa uuden Start-sopimuksen tekemistä Venäjän kanssa. Edellinen strategisia ydinaseita rajoittava Start-sopimus astui voimaan vuonna 2011 ja se voidaan uusia vuonna 2021.

Kühn ennakoi, että Yhdysvallat haluaa jatkossa sijoittaa uusia ohjuksia Eurooppaan.

”Sen voi olla vaikea vakuuttaa joitakin liittolaisiaan, kuten Saksaa, Hollantia, Belgiaa ja Britanniaan, mutta muut saattavat olla innostuneempia. Erityisesti Puola saattaisi olla tyytyväinen, jos saisi uusia INF-ohjuksiaia maaperälleen. Tämä voi vahingoittaa Naton yhteenkuuluvuutta”, hän arvioi.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

This is the darkest day for arms control in history so far. The same day that US announces to pull out of INF Treaty https://t.co/mIoZQ9c2Te Washington also makes clear it is not interested in New START extension. What does this mean for Europe and Germany?

— Ulrich Kühn (@UliTKuehn) October 21, 2018