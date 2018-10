Tutkija amerikkalaisia järkyttäneestä Pittsburghin ammuskelusta: ”Donald Trump pahentaa kahtiajakautumista tietoisesti”

11 ihmistä on kuollut ja 6 loukkaantunut Pittsburghissa Yhdysvalloissa lauantaina synagogassa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa. Poliisi on ottanut kiinni 46-vuotiaan miehen epäiltynä ammuskelusta. Uutistoimistojen mukaan mies huusi ”kaikkian juutalaisten on kuoltava” ennen kuin aloitti ammuskelun. Asiasta kertoo esimerkiksi BBC.

Viharikoksia seuraavan Anti-Defamation League –järjestön mukaan kyseessä on todennäköisesti vakavin juutalaisiin kohdistunut hyökkäys Yhdysvaltain historiassa.

”On täysin käsittämätöntä, että juutalaisia vastaan hyökätään sapatin aamuna. On myös täysin käsittämätöntä, että se voi tapahtua Yhdysvalloissa tässä ja nyt”, järjestön puheenjohtaja Jonathan A. Greenblatt sanoo tiedotteessaan.

Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer arvioi Yhdysvaltojen olevan nyt kahtiajakautuneempi kuin kertaakaan vuoden 1968 jälkeen.

”Myös antisemitismi on nousussa. Lauantainen hyökkäys synagoogaan oli kuolettavin juutalaisia vastaan tehty isku Yhdysvaltojen historiassa”, hän kirjoittaa Twitterissä.

"Trump pahentaa kahtiajakautumista tietoisesti"

Amerikkalainen ulkopolitiikan analyytikko, historioitsija Max Boot puolestaan yhdistää tapauksen räjähdepaketteihin, joita on lähetetty demokraattien johtohenkilöille tai muille presidentti Donald Trumpiin kriittisesti suhtautuville. Lue myös: CNN: Pidätys tehty räjädepaketteihin liittyen

”Yhdysvalloissa on ollut ääriajattelua aina, mutta Trump tarjoaa sille lisää sytykkeitä. Hän kutsuu demokraatteja pahoiksi ja hulluiksi. Hän syyttää heidän olevan epäamerikkalaisia. Hän halventaa vähemmistöjä ja esittää antisemitistisiä salaliittoteorioita. Kun Trump puhuu ”globalisteista”, äärioikeisto kuulee hänen puhuvan juutalaisista. Juuri nyt ilmassa on paljon antisemitismiä, näen sen joka päivä Twitterissä. Normaalisti se on vain taustamelua, mutta monet kuuntelevat sitä tarkoin”, hän kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Washington Postissa.

”Vaikeina aikoina odotamme presidentin yhdistävän maan. Trump toimii juuri päinvastoin. Hän pahentaa kahtiajakautumista tietoisesti”, Boot jatkaa.

Myös Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama varoitti lauantaina juutalaisvastaisuuden noususta.

”Meidän kaikkien on taisteltava antisemitismiä sekä erinäköisiin tai erilaisesti rukoileviin kohdistuvaa vihapuhetta vastaan”, hän tviittasi.

Donald Trump on kuvaillut hyökkäystä antisemitistiseksi teoksi ihmisyyttä vastaan.

We grieve for the Americans murdered in Pittsburgh. All of us have to fight the rise of anti-Semitism and hateful rhetoric against those who look, love, or pray differently. And we have to stop making it so easy for those who want to harm the innocent to get their hands on a gun.