Veteraanit ryöpyttävät Donald Trumpia: ”Tämä on järjetöntä – entä jos USA:n armeija ampuu aseistautumattomia siviilejä?”

Monet amerikkalaiset ex-sotilaat ja puolustusasiantuntijat syyttävät presidentti Donald Trumpia vaali- ja julkisuustempusta tämän päätettyä 5000 sotilaan lähettämisestä Meksikon rajalle. Trumpin päätös tuo Yhdysvaltain etelärajalle enemmän sotilaita kuin Yhdysvalloilla on joissain maailman kiivaimmissa taistelupesäkkeissä kuten Irakissa ja Syyriassa Isisin vastaisessa taistelussa.

Trumpin operaatio kulkee nimellä Faithful Patriot – uskollinen patriootti. Tuhansia sotilaita tarvitaan Trumpin mukaan turvaamaan Meksikon rajaa, koska väliamerikkalaisten siirtolaisten karavaani etenee kohti USA:ta, joskin vielä yli 1400 kilometrin päässä rajasta, CNN kertoo.

Yhdysvallat arvioi, että karavaaniin kuuluu noin 3500 siirtolaista. Trumpin mukaan heidän joukossaan on ”jengiläisiä ja joitakin hyvin pahoja ihmisiä”, mutta suurin osa aikoo CNN:n mukaan hakea turvapaikkaa USA:sta.

”Donald Trumpin mielestä aseistautumattomat ihmiset, jotka pakenevat kauhuja ja ovat vielä 1000 mailin päässä, ovat kansallisen turvallisuuden uhka viikko ennen vaalipäivää?” kysyy entinen merijalkaväen sotilas Will Fischer, joka nykyisin toimiin VoteVets-organisaatiossa.

”Tämä on poliittinen juoni, jolla puhalletaan rasismin hiillokseen, ja hän käyttää taas armeijaa poliittisena tukena edistääkseen omaa agendaansa.”

Fischer ei ole ainoa kriittinen veteraani. CNN:n haastattelemat entiset sotilaat nostavat esiin muun muassa satojen miljoonien dollarien kustannukset, jotka Trumpin operaatio aiheuttaa.

Entinen puolustushallinnon virkamies ja sotilas huomauttaa CNN:lle, että armeijan käytölle on tarkat säännökset, joiden rajoihin Trumpin operaatio perusteineen ei meinaa mahtua.

”Armeijan joukkojen lähettäminen rajalle puolustautumaan aseettomia siviilejä vastaan on järjetöntä”, hän sanoo.

”Entä jos jotain tapahtuu ja tappavaa voimaa käytetään, jolloin meillä on Yhdysvaltain armeija ampumassa aseistautumattomia siviilejä?”

Myös Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis saa kritiikkiä, koska hänen katsotaan luovuttavan armeijan poliittiseen käyttöön. Eräs entinen Pentagonin virkamies jopa vaatii Mattista eroamaan operaation sallimisen vuoksi.

“Tämä on pelkurimainen poliittinen temppu Trumpilta välivaalien alla, ja kyyninen myöntyminen puolustusministeriltä, joka on ylpeillut Yhdysvaltain asevoimien valmiuden parantamisella”, kirjoittaa republikaanipresidentti George W. Bushin ja demokraattipresidentti Barack Obaman turvallisuuspoliittisena neuvonantajana toiminut Kelly Magsamen Defense One -sivustolla.

Meksikon-operaation katsotaan heikentävän armeijan muuta valmiustasoa ja häiritsevän joukkojen harjoittelua, mikä toimii Mattisin tavoitetta vastaan.

Asiantuntijat huomauttavat, että rajavalvonta voitaisiin paremmin – ja laillisemmin – hoitaa muilla viranomaisjoukoilla kuin sotilailla. Laki kieltää armeijaa panemasta toimeen kotimaan sisäisiä lakeja, jos muitakin vaihtoehtoja on. Trump voisi soveltuvammin käyttää operaatioonsa esimerkiksi Yhdysvaltain kansalliskaartia tai liittovaltion sheriffiä.