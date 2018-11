Tästä syystä USA:n välivaalit ovat tärkeät myös Suomelle: ”Uhkaisi pysäyttää kasvun kokonaan”

Yhdysvaltain niin sanotut välivaalit ensi tiistaina ovat tärkeät myös Suomelle. Vaaleissa menevät uudelleen jakoon kongressin edustajainhuoneen kaikki 435 paikkaa ja 35 senaatin 100 paikasta. Tällä hetkellä republikaaneilla on 435-paikkaisessa alahuoneessa selvä, 42 paikan enemmistö ja senaatissa niukka, kahden paikan (51-49) enemmistö.

”Trumpin republikaanipuolue menettänee enemmistönsä kongressin alahuoneessa ensi viikon välivaaleissa. Kongressin tuen menettänyt presidentti voi helposti kärjistää kauppasotaa entisestään, mikä ei ole hyvä uutinen Suomelle”, Nordean päästrategi Jan von Gerich varoittaa blogissaan.

Hän muistuttaa, että puheet uusista veronalennuksista ovat kiihtyneet välivaalien alla. Von Gerichin mukaan republikaanien voitto johtaisi todennäköisesti pitkien korkojen nousuun, osakeralliin ja vahvempaan dollariin, kun markkinoilla hinnoiteltaisiin uutta veroalea. Samanlaisia liikkeitä nähtiin Donald Trumpin voitettua presidentinvaalit vuonna 2016.

”Näin hyvin republikaaneille ei kuitenkaan käy. Vaikka he säilyttänevät enemmistönsä senaatissa suotuisan vaaliasetelman takia, valta edustajainhuoneessa siirtyy demokraateille. Parhainakin aikoina kompromissien teko Yhdysvaltojen politiikassa on työn ja tuskan takana. Nyt sekä demokraatit että republikaanit ovat sisäisesti jakautuneita. Kaiken kukkuraksi vallassa on jyrkästi mielipiteitä jakava presidentti. Koska käytännössä kaikki uudet lait pitää hyväksyttää kongressin molemmissa kamareissa, jakautunut valta kongressissa johtanee lamaantumiseen Yhdysvaltojen lainsäädännössä”, von Gerich ennakoi.

Hän arvioi, että presidenttinä Trump turhautuu melko nopeasti kyvyttömyyteensä saada lakiehdotuksiaan uuden kongressin läpi ja huomio siirtyy niille osa-alueille, joilla presidentti voi toimia ilman kongressin tukea: ulkopolitiikkaan, kauppasotaan ja johtamiseen presidentin määräysten kautta.

”Talouden kannalta huolestuttavinta olisi kauppasodan kärjistyminen entisestään. Juuri tämä on helposti edessä välivaalien jälkimainingeissa. Yhdysvallat kasvattanee tullejaan Kiinaa vastaan joka tapauksessa, mutta riskit myös EU:n ajautumisesta suoraan mukaan kauppasotaan kasvavat välivaalien jälkeen jakautuneen kongressin tapauksessa”, von Gerich kommentoi.

Euroalueen talousnäkymät ovat heikentyneet jo nyt selvästi, vaikka alue ei ole joutunut suoraan mukaan kauppasotaan. Von Gerich nostaa esimerkiksi teollisuuden ostopäällikköindeksin, joka on enää hädin tuskin kasvuun viittaavilla tasoilla.

”Uusia tilauksia mittaava alaindeksi on vajonnut jo tilausten supistumista indikoivalle tasolle. Suomessakin viennin kasvuhuiput ovat jääneet jo selvästi taakse. Euroalueen luottamusluvut viittaavat Suomen kasvun hyytymiseen entisestään. Kauppasodan kärjistyminen uhkaisi pysäyttää kasvun kokonaan”, hän varoittaa.

Iltalehti uutisoi aikaisemmin tällä viikolla gallupeja koostavan Real Clear Politicsin ennustavan, että demokraatit saavat alahuoneeseen melko varmasti 204 paikkaa ja republikaanit 199 paikkaa. Vain 32 paikan kohtalo on täysin epävarma.