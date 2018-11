Italian uusin puoluegallup hämmensi asiantuntijat – Suomalaistutkija: ”Poliittinen kenttä myllerryksessä – hallitusaika ei pienentänyt populistien kannatusta”

Tuoreimman puoluegallupin mukaan Italian äärioikeistolainen populistipuolue La Lega on nostanut kannatuksensa 34,7 prosenttiin, eli korkeimmilleen ikinä. Viime kevään parlamenttivaaleissa Legan kannatus oli 17,4 prosenttia.

Hallituskumppanin Viiden tähden liikkeen kannatus oli lauantaina julkistetussa gallupissa 28,5 prosenttia. Vaaleissa puolue sai 32,7 prosentin kannatuksen.

”Italian poliittinen kenttä myllerryksessä. Hallitusaika ei ole pienentänyt populistien kannatusta”, Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkija Matti Välimäki kommentoi Twitterissä.

Samaan asiaan kiinnittää huomiota Kentin yliopiston politiikan professori Matthew Goodwin.

”Kun puhutaan, että populistit kärsivät valtaan pääsystä, niin Italian maaliskuussa pidettyjen vaalien jälkeen 85 prosenttia Legan äänestäjistä sanoo edelleen olevansa lojaaleja puolueelle ja 54 prosenttia niistä, jotka nyt sanovat äänestävänsä Legaa eivät äänestäneet puoluetta maaliskuussa”, hän kommentoi Twitterissä.

Tuore gallup hiertää kuitenkin hallituksessa yhdessä istuvien Legan ja Viiden tähden liikkeen välejä, sillä Viiden tähden liikkeen kannatus on ollut pienessä tasaisessa laskussa vaaleista asti.

”Ainoa asia, mikä minua kiinnostaa on se, että hallituksella on italialaisten vakaa enemmistö takanaan”, Legan johtaja, sisäministeri Matteo Salvini sanoi Corriere della Seralle.

Viiden tähden liikettä närästää kuitenkin juuri nyt etenkin se, että Legaa edustava valtiosihteeri Giancarlo Giorgetti on arvionut 780 euron kansalaispalkan olevan mahdoton toteuttaa. Kansalaispalkka oli Viiden tähden liikkeen pääasiallinen teema vaaleissa ja toi puolueelle voiton Etelä-Italiassa.

”Olemme olleet täysin selkeitä tässä asiassa. Kansalaispalkan maksu aloitetaan maaliskuussa 2019. Ongelmia aiheuttaa se, etteivät kaikki hallituksessa usko siihen, mitä olemme tekemässä”, Viiden tähden liikkeen poliittinen johtaja, työministeri Luigi Di Maio kommentoi Corrierelle.

Konsultti Andrea Trunzo arvioi, että kansalaispalkan toteuttaminen on Viiden tähden liikkelle elintärkeää eurovaaleja ajatellen.

”Jos he onnistuvat kansalaispalkassa, he saattavat saada menettämänsä kannatuksen takaisin. Viime kuukausina huomio Italiassa on ollut maahanmuutossa ja Eurooppaan liittyvissä asioissa, mikä on hyödyttänyt Legaa. Viiden tähden liikkeen ainoa toivo eurovaaleja ajatellen on kansalaispalkka”, hän kommentoi.

Lisäjännitteitä hallituspuolueiden välille toi viikonloppuna valtiovarainministeri Giovanni Tria. Italialaisten mediatietojen mukaan hän on ”yksityisissä keskusteluissa” arvioinut, että Italian alijäämä jää ensi vuonna alle hallitusken budjetoiman 2,4 prosentin. Lega ja Viiden tähden liike ovat toistuvasti ilmoittaneet, ettei alijäämästä tingitä, vaikka se on ajanut Italian törmäyskurssille EU:n kanssa.

Italian on määrä ilmoittaa EU:lle 13. marraskuuta mennessä, aikooko se korjata budjettiaan, jonka EU on tyrmännyt rahaliiton sääntöjen vastaisena. Asiantuntijoiden mukaan EU saattaa määrätä Italialle sanktioita jo tämän vuoden puolella, jos populistit pitävät budjetistaan kiinni.

About the "once populists are in power they suffer" thing



Italy's election was only in March. Since then



-right-wing is up from 37 to 46.5%

-left has fallen below 20%

-85% of Lega voters say they are loyal

-while 54% of those voting Lega today did not vote for them in March