”Huomenna Amerikassa on uusi päivä” – ”Yksipuoluevalta loppuu Yhdysvalloissa”

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Nancy Pelosi on juhlistanut puheessaan demokraattien vaalimenestystä edustajainhuoneen puolella. Pelosin mukaan välivaalien tulos varmistaa, että ”huomenna Amerikassa on uusi päivä”.

Pelosia juhlittiin jo edustajainhuoneen puheenjohtajana demokraattien näyttäessä nappaavan kongressin toisen puoliskon itselleen, CNN kertoo.

“Tänään Amerikan kansalaiset ovat puhuneet [demokraattien] vision palauttamiseksi, Pelosi sanoi listattuaan puolueen prioriteetteja.

CNN:n poliittinen kommentaattori, demokraattien jäsen Van Jones pitää tulosta puolueensa uudelleensyntymisenä.

”Tämä on loppu yksipuoluevallalle Yhdysvalloille”, hän sanoo edustamallaan tv-kanavalla.

Republikaanit ovat tähän asti pitäneet presidentti Donald Trumpin kaudella hallussaan enemmistöä kongressin molemmissa osissa eli sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Nyt välivaaleissa valta-asema näyttää tasaantuvan, kun demokraatit valtaavat edustajainhuoneen republikaaneilta.

Toisaalta republikaanit vahvistavat alustavien tulosten mukaan enemmistöään senaatissa. Presidentti Trump onkin tämän johdosta juhlinut suurta vaalivoittoa. Demokraattien menestys edustajainhuoneessa oli odotettua.

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018