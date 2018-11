”Trump joutuu keskittymään ulkopolitiikkaan” – USA:n vaaleista Suomelle ”huono lopputulema”

Yhdysvaltain välivaalit tulevat näkymään pitkällä aikavälillä etenkin ulkopolitiikassa.

Yhdysvaltain välivaalien tulos oli odotettu, vaikka demokraateille tulos olikin ehkä hivenen odotettua huonompi, sanoo Valtteri Ahti, Danske Bankin päästrategi.

Tämän hetkisen tilanteen mukaan näyttäisi siltä, että demokraatit ottavat voiton kongressin alemmassa kamarissa, edustajainhuoneessa, kun taas republikaanit säilyttävät enemmistönsä kongressin ylemmässä kamarissa eli senaatissa.

Tulos olisi kuitenkin pieni tappio presidentti Donald Trumpille, sillä aiemmin republikaaneilla on ollut täysi valta kongressissa. Tosin republikaanit näyttävät tulosennusteiden mukaan jopa vahvistavan otetaan senaatista.

Välivaalien tulos tulee Ahdin mukaan näkymään kahdella tavalla. Ensimmäinen, ja Ahdin mukaan oleellisempi, asia on se, että Yhdysvaltain edustajainhuone määrittää maan sisäpolitiikan ja senaatti ulkopolitiikan.

Näin ollen demokraatit pääsisivät hallitsemaan Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa ja republikaanit ulkopolitiikkaa.

”Tästä voi päätellä, että käytännössä Trump joutuu keskittymään ulkopolitiikkaan. Sisäpoliittiset ajatukset, joita hänellä on ollut, eivät tule enää edistymään, sillä ne edellyttävät, että demokraattien kanssa saadaan sopimus, ja se olisi hyvin haastavaa”, Ahti sanoo.

Esimerkkinä Ahti nostaa esiin Trumpin tarjoamat verohuojennukset, jotka ovat yhä voimassa, mutta väliaikaisia.

”Nyt voidaan kuopata ajatus, että niistä tulisi pysyviä, mikä oli republikaanien tavoite.”

Ulkopoliittisesti tilanne tulee Ahdin mukaan jatkumaan melko samanlaisena kuin nyt, sillä Trump joutuu keskittymään enemmän ulkopolitiikkaan. Yhdysvaltain välivaalit heijastuvat myös Suomeen asti.

”Tämä on meille huono lopputulema, koska jos miettii Suomen roolia, joka on pieni avotalous, jonka bkt:sta yli 40 prosenttia tulee kaupasta, niin Suomi tarvitsee sellaisen maailmanjärjestyksen, joka on mahdollisimman vapaa, ennakoitava ja joka ei perustu voimapolitiikkaan.”

”Tämä maailma meillä oli ennen Trumpia.”

Lue laajempi Valtteri Ahdin haastattelu Talouselämästä.

