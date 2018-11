Omaa valintaansa valvomassa ollut kuvernööriehdokas joutui viimein eroamaan – ”Pitäisi sytyttää sen verran valoja”

Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa käydään yhä kuvernööriehdokkaiden taistoa välivaalien voitosta. Republikaaniehdokas Brian Kemp on joutunut eroamaan osavaltion valtiosihteerin (engl. secretary of state) paikalta, sillä hän olisi muuten valvonut korkeimpana vaaliviranomaisena omaa valintaansa.

Kemp ilmoitti erostaan torstaina. Hän oli aiemmin julistautunut kuvernöörikisan voittajaksi, mutta voittoa ei ole vahvistettu.

Kempin kaksoisrooli sekä ehdokkaana että osavaltion vaalipäällikkönä on herättänyt kritiikkiä pitkään, kertoo USA Today, ja häntä on toistuvasti vaadittu eroamaan. New York Times toteaa Kempin erollaan viime hetkellä poistaneen asetelman, jossa hän olisi itse määritellyt, onko hän tullut valituksi.

Afroamerikkalaisten kansalaisoikeuksia ajavan NAACP-järjestön puheenjohtaja Derrick Johnson harmitteli tiedotteessaan torstaina sitä, että Kemp veti johtopäätökset vasta vaalien jälkeen.

”Hänen toimintansa on ollut strategista ja piittaamatonta ja se on tähdännyt värillisten yhteisöjen äänivallan hiljentämiseen”, Johnson sanoi.

Kempin vastaehdokas Stacey Abrams, demokraatti, olisi valituksi tullessaan ensimmäinen afroamerikkalainen nainen kuvernöörinä. Vaalijohtaja-ehdokas Kempiä on syytetty härskistä pelistä, sillä yli 50 000 georgialaisen rekisteröinti äänestäjäksi hylättiin vaalien alla, ja uutistoimistotietojen mukaan valtaosa hylätyistä oli tummaihoisia.

Politiikan tutkija Jani Kokko (sd) on tarkkaillut Yhdysvaltain välivaaleja paikan päällä. Hänen mukaansa Georgian välivaaleissa ”poliittinen moraali ja demokratia on heitetty romukoppaan”.

“Se, että korkein vaaliviranomainen on itse ehdokkaana pitäisi sytyttää sen verran valoja, että hän eroaisi tehtävistään. Tämä kaksoisrooli ei ole kuitenkaan haitannut Brian Kempiä. Kuten häntä ei ole myöskään arveluttanut se, että hän on ehdokkaana tai siis virkamiehenä puhdistanut vaalilistoja eli käytännössä vienyt äänioikeuden tuhansilta afroamerikkalaisilta”, Kokko kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kokko toteaa, että vaalilistojen säännöllinen puhdistaminen kuuluu osavaltion hallinnon virallisiin tehtäviin, mutta nyt epäillään, että se on tehty poliittisin perustein.

”Georgian tilannetta seuratessa tulee mieleen, että Yhdysvaltain kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota demokratian toteutumiseen maan sisällä, eikä olla kiinnostunut niin hanakasti viemään sitä maan ulkopuolelle”, Kokko toteaa.

Tutkija-poliitikon mukaan Kempin kaksoisrooli muistuttaa vuoden 2000 presidentinvaaleista Floridassa.

”Osavaltion valtiosihteeri Katherine Harris oli samalla George W. Bushin Floridan vaalikampanjan vaalipäällikkö. Tässä roolissa hän vahvisti Bushin voiton Floridassa, joka lopulta johti useiden oikeusasteiden kautta Yhdysvaltain korkeimman oikeuden kuuluisaan 5-4 ratkaisuun, jossa Bush voitti Goren Floridassa ja tätä kautta hänet valittiin presidentiksi”, Kokko kirjoittaa.