Tutkijat BBC:llä: Jättiyllätys – vauvojen määrä romahtanut ”puolessa maailman maista”

Lancet-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan puolessa maailman maista hedelmällisyysluku on niin alhainen, ettei väestö uusiudu. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että tutkimuksessa seurattiin maailman maiden hedelmällisyyslukuja vuodesta 1950 vuoteen 2017.

Vuonna 1950 naiset saivat keskimäärin 4,7 lasta elinaikanaan. Viime vuonna vastaava luku oli 2,4.

Erot eri maiden välillä ovat suuria. Esimerkiksi Nigerissä hedelmällisyysluku on 7,1. Suomessa viime vuoden hedelmällisyysluku oli 1,49.

Kokonaishedelmällisyysluvun tulisi olla vähintään yli väestön nettouusiutumisluvun eli 2,1, jotta väestö uusiutuisi.

”Olemme saavuttaneet vedenjakajan, jossa puolessa maailman maissa hedelmällisyysluku on alle nettouusiutumisluvun, joten jos mitään ei tapahdu, väestö vähenee näissä maissa”, tutkimuksen tehnyt professori Christopher Murray Washingtonin yliopistosta kommentoi BBC:llä.

”Se on merkittävä siirtymä. Se on yllätys jopa minun kaltaisilleni ihmisille, se ajatus, että kyse on puolesta maailman maista, on valta yllätys ihmisille”, hän jatkaa.

”Ajatelkaa kaikkia perustavanlaatuisia sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia yhteiskunnalle, joka rakentuu niin, että on enemmän isovanhempia kuin lapsenlapsia”, Murray myös sanoo.

BBC toteaa, että syntyvyyden laskun syitä ovat muun muassa lapsikuolleisuuden väheneminen, ehkäisy ja naisten koulutus ja työnteko. Tässä mielessä laskevat hedelmällisyysluvut voi nähdä menestystarinana, BBC huomauttaa.

