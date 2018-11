Donald Trump ärähti Ranskalle: ”Ehkäpä Euroopan pitäisin ensin maksaa oma osuutensa Natosta”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on reagopinut suorin sanoin Ranskan presidentin Emmanuel Macronin avaukseen Euroopan yhteisestä armeijasta.

”Ranskan presidentti Macron on juuri ehdottanut, että Euroopan pitäisi rakentaa oma armeijansa suojautuakseen Yhdysvalloilta, Kiinalta ja Venäjältä. Hyvin loukkaavaa, mutta ehkäpä Euroopan pitäisin ensin maksaa oma osuutensa Natosta, jota Yhdysvallat rahoittaa suuresti”, Yhdysvaltain presidentti tviittasi perjantai-iltana saavuttuaan Pariisiin, jossa hän osallistuu ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotisjuhlallisuuksiin.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!