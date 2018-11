Donald Trumpin toiminta Ranskassa raivostuttaa: ”Säälittävä mitättömyys – ei sopiva edustamaan maataan”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin poissaolo ranskalaiselle Bois Belleaun hautausmaalle haudattujen ensimmäisessä maailmansodassa kaatuneiden amerikkalaissotilaiden muistotilaisuuteen on saanut aikaan rajun arvosteluryöpyn.

CNN:n mukaan Valkoinen talo perui Trumpin osallistumisen tilaisuuteen sään aiheuttamien ”logistiikkavaikeuksien” vuoksi. Trumpin oli määrä lentää hautausmaalle Pariisista helikopterilla, mutta lento peruttiin sateen vuoksi. Trumpin sijaan tilaisuuteen osallistuivat autosaattueessa matkustaneet Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly sekä Yhdysvaltain asevoimien komentaja, kenraali Joseph Dunford.

Britannian konservatiivipuolueen parlamentaarikko ja maan sodanaikaisen pääministerin Winston Churchillin pojanpoika Nicholas Soames nimitti Trumpia Twitterissä tylysti ”säälittäväksi mitättömyydeksi”.

”He kuolivat kasvotusten vihollisen kanssa, mutta tämä säälittävä mitättömyys Donald Trump ei pysty edes uhmaamaan säätä kunnioittaakseen kaatuneita. Hän ei ole sopiva edustamaan maataan”, Soames tviittasi.

They died with their face to the foe and that pathetic inadequate @realDonaldTrump couldn’t even defy the weather to pay his respects to The Fallen #hesnotfittorepresenthisgreatcountry — Nicholas Soames (@NSoames) November 10, 2018

Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer näkee Trumpin toiminnassa laajempaa merkitystä.

”Tällaisena päivänä on tuskallista nähdä, miten hauraiksi Yhdysvaltojen suhteet tärkeisiin liittolaisiin ovat tulleet”, hän kommentoi.

On a day like today, so painful to see how frayed relations between US and key allies has become. — ian bremmer (@ianbremmer) November 10, 2018

Trumpin toimintaa ihmetteli myös George W. Bushin jaBarack Obaman turvallisuuspoliittisena neuvonantajana toiminut Kelly Magsamen.

”Donald Trump ei vaivautunut kunnioittamaan amerikkalaisten sotilaiden uhrauksia ensimmäisessä maailmansodassa pienen sateen vuoksi. Jostain syystä kaikki muut pystyivät niin tekemään. Obamalla ei koskaan ollut tällaista ongelmaa. Hän vieraili myös sota-alueilla.”

Real low energy, @realDonaldTrump to not bother to honor the sacrifice of American soldiers in WWI due to some rain. Somehow everyone else was able to do so today. Obama never had this problem. He also visited our troops in war zones. — Kelly Magsamen (@kellymagsamen) November 10, 2018

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron vierailivat lauantaina ensimmäisen maailmansodan päättäneen aseleposomuksen allekirjoituspaikalla Compiègnessä Ranskassa, jossa he paljastivat muistolaatan ja laskivat seppeleen. Uutistoimistojen Merkel on ensimmäinen saksalainen liittokansleri, joka vieraili Compiègnessä.

”Meillä on tänään rauha, jota ei voida pitää taattuna ja jonka puolesta meidän on jatkettava työn tekoa. Tämä päivä ei ole vain varoitus vaan kannustin”, Merkel sanoi toimittajille Bloombergin mukaan.

Tänään ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotisjuhlallisuudet jatkuvat Pariisissa. Iltapäivälllä järjestettävään rauhanfoorumiin osallistuu myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Foorumiin osallistuvat myös muun muassa Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Lue myös:

Donald Trump ja Emmanuel Macron puhuivat Natosta: ”Haluamme vahvan Euroopan”

Donald Trump ärähti Ranskalle: ”Ehkäpä Euroopan pitäisin ensin maksaa oma osuutensa Natosta”