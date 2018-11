Emmanuel Macron ja Angela Merkel varoittavat kansallismielisyyden noususta – Tutkija: ”Ainakin juuri nyt poliittinen voima on nationalisteilla”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti sunnuntaina nationalismin eli kansallismielisyyden noususta puhuessaan ensimmäisen maailmansodan päättymisen 100-vuotisjuhlallisuuksissa Pariisissa.

”Isänmaallisuus on täysi vastakohta nationalismille: nationalismi on isänmaallisuuden pettäjä. Asettamalla oman etumme ensimmäiseksi muista välittämättä, me pyyhimme pois sen, mikä kansankunnan kannalta on arvokkainta ja suurinta: sen moraaliset arvot”, Macron sanoi.

Hän kuvaili Euroopan tehneen lähes itsemurhan ensimmäisessä maailmansodassa.

”1918 oli sata vuotta sitten ja näyttää hyvin kaukaiselta, mutta se oli vasta eilen”, Macron totesi.

Macron järjestää Pariisissa tänään sunnuntaina myös rauhanfoorumin, joka on osa presidentti Macronin tavoitetta korostaa monenkeskisen toiminnan merkitystä globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Rauhanfoorumiin osallistuu lukuisten valtioiden ja hallitusten päämiesten lisäksi kansainvälisten järjestöjen sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Suomea edustaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Avauspuheen pitänyt Saksan liittokansleri Angela Merkel vetosi maailmanrauhan puolesta. Myös hän nosti esiin nationalismin.

”Ensimmäinen maailmansota oli osoitus, mihin sotilaallinen ylimielisyys, kommunikaation ja kompromissien puute johtavat”, hän sanoi.

Merkelin mukaan moni ottaa rauhan nyt liian itsestäänselvyytenä.

”Nationalismi on noussut, maiden kumppanuussuhteita ei vaalita ja jopa eurooppalaisten yhteinen rauhanprojekti kyseenalaistetaan”, Merkel listasi.

”On opetus historiasta, ettemme voi seurata hiljaa sivusta. On kyseessä sitten pakolaisten määrä, Syyria tai Jemen. Yksi kansa ei voi ratkaista ongelmia yksin. Tarvitaan yhteinen lähestymistapa. Esimerkiksi YK:n pääsihteeri Guterres tarvitsee kaiken tukemme”, hän jatkoi.

Merkelin mukaan ainoa tapa poistaa menneisyyden haamut on kohdata ne.Hän nosti esimerkiksi saksalaisten toiminnan toisen maailmansodan jälkeen.

”Me saksalaiset vapautimme kauhut varsinkin toisessa maailmansodassa, mutta saimme takaisin luottamuksen ja paikkamme kansainvälisessä yhteisössä. Euroopassa, joka luottaa rauhanomaisiin ratkaisuihin.”

Arvostettu geopolitiikan asiantuntija, Eurasia Groupin perustaja ja johtaja, New Yorkin yliopiston professori Ian Bremmer kuvaili erityisesti Macronin puhetta vaikuttavaksi.

”Ihmisyys ennen kansankuntaa. Todella vaikuttava puhe, mutta Macronin kannatus on vain 27 prosentissa. Ainakin juuri nyt poliittinen voima on nationalisteilla ympäri maailmaa”, hän kommentoi.

