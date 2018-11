Merkittävä läpimurto brexitissä – brittihallitus käsittelee luonnosta

Britannian ja EU:n virkamiehet ovat saanet sorvattua yhteisen sopimusluonnoksen Britannian EU-erosta.

Konservatiivipääministeri Theresa May hakee brexit-luonnokselle hallituksensa hyväksyntää tänään keskiviikkona erityisistunnossa. Tiistai-iltana May on keskustellut erikseen jokaisen ministerin kanssa luonnoksesta, jota ei ole virallisesti julkistettu.

Vaikein kysymys on ollut taata se, että EU:hun jäävän Irlannin tasavallan ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin raja pidetään avoimena ilman rajatarkastuksia. Irlannin yleisradioyhtiö RTÉ:n saamien tietojen mukaan takeena toimisi Britannian ja EU:n tullijärjestely. Pohjois-Irlantia koskisivat läheisimmin EU:n kanssa linjassa olevat määräykset.

Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP on aiemmin vaatinut, että aluetta koskevat samat määräykset kuin muutakin maata. DUP on tähän asti antanut puolueiden sopimuksen mukaan parlamentissa tukea konservatiiveille, joilla ei ole enemmistöä.

Jos brittihallitus hyväksyy sopimusluonnoksen, se menee lähiviikkoina EU-maiden johtajien huippukokouksen käsittelyyn. Sen jälkeen sopimusluonnos täytyy hyväksyä Britannian parlamentissa.

Maylle ennakoi ongelmia se, että tiukan brexitin kannattajat ovat jo jyrkin sanoin arvostelleet luonnosta. Kesällä brexit-erimielisyyksien vuoksi ulkoministerin paikalta eronnut Boris Johnson uskoo, että Britanniasta on tulossa EU:n vasallivaltio ilman päätösvaltaa.

”Ensi kertaa tuhanteen vuoteen parlamentilla ei ole sanottavaa laeista, joilla tätä maata hallitaan. Se on uskomaton asioiden tila. Se tarkoittaa, että meidän on hyväksyttävä Brysselistä säännöt ja määräykset, joihin meillä ei sanottavaa”, Boris Johnson totesi BBC:lle.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin lausunnon mukaan neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, mutta ne eivät ole vielä päättyneet. Myös yritysten ensimmäisissä kannanotoissa on muistutettu, että vaikeuksia on vielä voitettavana.

”Kaikki riippuu loppujen lopuksi siitä, pystyykö Theresa May saamaan tämän parlamentin läpi. Damokleen miekka riippuu Theresa Mayn yllä ja sitä heiluttavat hänen omat kansanedustajansa”, toteaa Aberdeen Standard Investmentsin ekonomisti Stephanie Kelly.

