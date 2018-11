Ympäri EU:ta perataan kuumeisesti 600-sivuista brexit-luonnosta – Theresa Mayn asema hutera

Britanniassa ja ympäri EU:ta alettiin keskiviikkoiltana kuumeisesti tutkia erosopimusluonnosta, joka julkistettiin brittihallituksen annettua asiakirjalle hyväksyntänsä. Lähes 600-sivuinen asiakirja määrittelee Britannian lähdön ehdot ja erillinen lyhyt lausunto hahmottaa uutta suhdetta, josta neuvotellaan brexitin jälkeen.

Pääministeri Theresa May esitteli hallituksen maratonkeskustelun tuloksen kollektiivisena päätöksenä. Kokouksesta saatujen tietojen mukaan jopa yksitoista ministeriä suhtautui luonnokseen varauksella, ja ministerierot ovat vielä mahdollisia.

Yksi kiistanalainen sopimuksen kohta koskee Britannian pysymistä tulliliitossa. Tulliliitto oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi ennen uutta kauppasopimusta, jotta Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja pysyy avoimena. Luonnoksesta voisi päätellä, että EU ajaa tulliliittoa pysyväksi ratkaisuksi.

Ankarimmin sopimusluonnosta on arvostellut kovaa brexitiä tukevien konservatiivikansanedustajien ryhmä, joka tunnetaan nimellä ERG, Euroopan tutkimusryhmä.

”Pääministeri May on antanut selviä lupauksia eri puheissaan ja selkeimmin konservatiivien vaaliohjelmassa. Yksi niistä oli, että lähdemme tulliliitosta. Tässä järjestelyssä voimme lähteä tulliliitosta EU:n luvalla, mikä on nykytilaa heikompi ratkaisu”, totesi ERG-ryhmän johtaja Jacob Rees-Mogg.

Rees-Mogg on yksi kansanedustajista, joka harkitsee liittymistä Mayn kaatamista ajavaan joukkoon. Johtajavaalin laukaisemiseen tarvitaan 48 konservatiiviedustajan kirjeet, joita eräiden lehtitietojen mukaan kerätään.

Kovan brexitin tukijat aikovat äänestää luonnosta vastaan, kun se tulee EU:n huippukokouksen jälkeen parlamenttiin. Läpimenon mahdollisuuksia heikentää myös se, että hallitukselle tukea antanut Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP ei ole tyytyväinen ratkaisuun.

May toivoo, että riittävän äänimäärän saamiseksi osa opposition työväenpuolueesta tukisi sopimusluonnosta. Työväenpuolue haluaisi pitää Britannian jatkossakin tulliliitossa. Puoluejohtaja Jeremy Corbynin mukaan sopimus ei ole kansallisten etujen mukainen.

”Se ei takaa kauppasuhteemme turvallista jatkumista EU:n kanssa tulevaisuudessa pysyvällä tulliliitolla, jossa myös meillä on sanamme sanottavana”, Corbyn sanoi.

Sopimusluonnoksen mukaan siirtymäaika jatkuisi vuoden 2020 loppuun, mutta sitä voitaisiin jatkaa toistaiseksi määräämättömäksi ajaksi. Sopimuksessa muistutetaan Britannian rahallisista sitoumuksista, jotka ovat arviolta 40–45 miljardia euroa.

Erosopimuksessa määritellään EU-kansalaisten oikeudet Britanniassa ja brittien EU:ssa. Jatkossakaan liikkumiseen ei tarvita viisumia, ja viiden vuoden asumisen jälkeen voi hakea kansalaisuutta.

Pankkialaa edustavan UK Financen mukaan tärkeä askel eteenpäin on otettu epäjärjestyksessä tapahtuvan brexitin välttämiseksi.

”On elintärkeää, että EU ja Britannia jatkavat työskentelyä yhdessä estääkseen mahdollisten tärkeiden säännösten katkeamisen, jotta datavirrat voivat ylittää rajat ja sopimusten jatkuvuus taataan. Asiakkaille ja yrityksille pitää tarjota riittävää oikeudellista ja sääntelyllistä varmuutta”, UK Financen toimitusjohtaja Stephen Jones totesi lausunnossaan.

