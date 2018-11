Viron hallituskriisi jatkuu – siirtolaisuussopimus GCM viedään parlamenttiin

Virossa hallituspuolueiden kiista siirtolaisuussopimus GCM:stä jatkuu. Hallituskolmikko jatkoi sunnuntain kriisikokoustaan maanantaina mutta ei päässyt sopuun, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Keskustapuoluetta edustava Jüri Ratas kertoi, että koska hallitus ei kykene setvimään kriisiään, hän odottaa nyt Riigikogun eli Viron parlamentin äänestystä YK:n asiakirjasta. Äänestys käydään torstaina. Ratasin mukaan kaikki keskustan kansanedustajat yhtä lukuun ottamatta äänestänevät GCM-asiakirjan hyväksymisen puolesta, ja hän toivookin parlamentin hyväksyvän sopimuksen yksinkertaisella enemmistöllä.

GCM:n viemistä parlamenttiin esitti keskustan hallituskumppani sosiaalidemokraatit. Kolmas hallituspuolue Isänmaa (Isamaa) vastustaa Viron liittymistä GCM-sopimukseen ja on kriisiyttänyt hallituksen päätöksenteon. Isänmaa toisti maanantaina kantansa olevan ennallaan.

Myös Viron presidentti Kersti Kaljulaid tapasi hallituspuolueiden johtajat maanantaina. Hän ilmoitti tapaamisten jälkeen, että halitus ei kykene löytämään ratkaisua, joten Viron parlamentin tulee käsitellä GCM-sopimus.

“Jos katsotaan, että tästä umpikujasta ei ole ulospääsyä, on rehellistä antaa tämä kysymys Riikikogun keskusteltavaksi”, Kaljulaid sanoo.

Oppositiopuolue Reformin puheenjohtaja Kaja Kallas katsoo, että GCM:n vieminen parlamenttiin kertoo Ratasin menettäneen luottamuksensa hallituksen sisällä.

”Jos hallitus haluaa Reformipuolueen jatkavan työtään, heidän täytyy antaa meille myös hallitusvastuu, minkä olemme valmiita ottamaan”, Kallas sanoo ERR:n mukaan.

Lyhenne GCM tulee sanoista ”Globaali kompakti turvallisesta, järjestäytyneestä ja sääntöjen mukaisesta siirtolaisuudesta” (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), ja sen tarkoituksena on asettaa kansainväliset rajat siirtolaisuuden hallinnalle ja siirtolaisten kohtelulle. YK:n asiakirja ei ole oikeudellisesti jäsenmaita sitova, mutta asiakirja on herättänyt epäilyjä muun muassa Euroopassa.

