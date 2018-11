Brexit-sopua horjutetaan jo – Espanja uhkaa veto-oikeudella, Simon Elo: Silti suuri vaara on Britannia itse

EU:n valtiojohtajat kokoontuvat sunnuntaina Brysseliin vahvistamaan Ison-Britannian ja EU:n neuvottelemaa brexit-sopua. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Juha Sipilä (kesk). Kyse on vasta brexit-sovun esivaiheesta ja neuvotellun sopimusluonnoksen vahvistamisesta.

Sipilä antoi perjantaina eduskunnassa suurelle valiokunnalle ja ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen tulevasta kokouksesta. Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Simon Elo (sin) arvioi Uudelle Suomelle, että EU-johtajat hyväksyisivät sopimusluonnoksen.

”Kyllä Suomen näkemys on, että tämä sopimusesitys on hyvä ja se on Suomen kansallisen edun mukainen”, Elo sanoo.

Aivan neuvotteluiden viime hetkellä Espanja on nostanut esiin kysymyksen Iso-Britannialle kuuluvan Gibraltarin kohtalosta. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on väläyttänyt jopa käyttävänsä veto-oikeuttaan Eurooppa-neuvostossa brexit-sovun hylkäämiseksi. EU-johtajien on yksimielisesti hyväksyttävä brexit-luonnos.

Gibraltar sijaitsee Espanjan eteläpuolella ja maa menetti alueen Isolle-Britannialle Utrechtin rauhassa vuonna 1713. Espanja haluaa, että Gibraltaria koskevista asioista neuvottelisivat britit ja espanjalaiset kahden sen sijaan, että neuvotteluja kävisivät EU ja Britannia.

”Siihen pääministeri ei suoraa kantaa valiokunnalle ottanut. Mutta asiantuntijoilla käsitys on se, että lopulta kuitenkin kaikki 27 jäsenmaata tämän hyväksyisivät ja nämä kansalliset kysymykset jäisivät käsiteltäväksi myöhemmin”, Elo sanoo.

”Ehkä enemmän kyse on sisäiseen kulutukseen menevästä viestinnästä kuin että oltaisiin pää pölkyllä tämän asian kanssa”, hän sanoo espanjalaisten kritiikistä.

Brexit-neuvotteluissa Eloa huolettaa eniten se, saako Ison-Britannian pääministeri Theresa May vietyä brexitin läpi maan parlamentissa.

”On suuri vaara ja jopa todennäköistä, että Britannian parlamentti ei tätä esitystä hyväksy. Tarvitaan vain nelisenkymmentä konservatiiviedustajaa, jotka äänestäisivät tätä vastaan, kun muistetaan, että oppositiojohtaja Jeremy Corbyn on sanonut, että työväenpuolue äänestää tätä vastaan. Katson itse henkilökohtaisesti, että tilanne Mayn kannalta näyttää hyvin hankalalta”, Elo katsoo.

Mayn tappio brexit-äänestyksessä voisi johtaa uusiin parlamenttivaaleihin Britanniassa. Brexit-neuvottelujen kannalta tilanne olisi vaikea, koska maan EU-ero astuu voimaan maaliskuussa oli brexitistä sopimusta tai ei. Elo huomauttaa, että ”no deal brexitiksi” kutsuttu hallitsematon irtautuminen voisi tarkoittaa Suomen taloudelle 200 miljoonan euron tappioita.

”Pääministeri Sipilä arvioi valiokunnalle, että Theresa May tekee parhaansa saadakseen enemmistön”, Elo toteaa.

”Mutta aika on tietysti niukka, koska Suomen ja EU:n edun mukaista olisi, että päätös voitaisiin tehdä Britannian parlamentissa vielä joulukuun aikana, jotta jos jotakin erityistä ilmaantuu ja tätä sopimusesitystä ei hyväksytä, niin olisi sitten aikaa vielä muihin toimenpiteisiin”.