”Ukrainan armeija täydessä valmiudessa” – Kriisi puhkesi Venäjän ja Ukrainan välillä

Tilanne Ukrainan ja Venäjän välille on kärjistynyt äärimmilleen. Ukraina syytti sunnuntaina Venäjää kolmen ukrainalaisaluksen valtaamisesta Mustallamerellä. Ukraina väittää myös, että Venäjä on tulittanut aluksia.

Ukrainan puolustusministeriö kertoo verkkosivuillaan, että maan armeija on nyt ”täydessä valmiudessa”. Asiasta kertoo myös venäläinen uutistoimisto Tass. Ukrainassa päätetään tänään sotatilalain palauttamisesta maahan.

Lisäksi YK:n turvallisuusneuvosto on kutsuttu hätäkokoukseen tänään maanantaina kriisin vuoksi.

Välikohtaus tapahtui Kertšinsalmessa. Sen kautta pääsee Mustaltamereltä Asovanmerelle. Venäjä on tukkinut salmen ohjaamalla konttialuksen Venäjän hallinnassa olevan sillan alle.

Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että Kiovassa on puhjennut mielenosoituksia Venäjän-suurlähetystön edustalla. BBC:n mukaan noin 150 ihmistä osoitti mieltään Venäjän toimien takia.

BBC arvioi analyysissaan, että Venäjän ja Ukrainan välinen jännite on kasvanut jo kuukausien ajan. Hiljattain Venäjä on alkanut tarkastaa kaikki Kertšinsalmessa liikkuvat alukset, vaikka salmi on Venäjän ja Ukrainan yhteiskäytössä vuonna 2003 tehdyllä sopimuksella.

BBC arvioi myös, että koska sotilaallista voimaa on käytetty, kyseessä on jännitteiden merkittävä kärjistyminen.

