Rynnistys USA:n rajalla – Trump: ”Olisi fiksua, jos Meksiko pysäyttäisi ajoissa”

Meksikon ja Yhdysvaltain välisellä rajalla on sattunut välikohtaus, jossa yhdysvaltalaisviranomaiset käyttivät kyynelkaasua estääkseen rajan yli rynnäköiviä siirtolaisia.

Noin 500 keskiamerikkalaisen siirtolaisen niin sanottu karavaani on tehnyt matkaa kohti Yhdysvaltoja viime kuusta lähtien. Nyt joukko pääsi Yhdysvaltain rajalle. Muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan siirtolaisjoukko rynnisti väkisin yli rajan, minkä seurauksena Yhdysvallat käytti kyynelkaasua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi eilen sunnuntaina Twitterissä, että ”olisi hyvin fiksua, jos Meksiko pysäyttäisi karavaanit kauan ennen kuin ne ehtivät eteläiselle rajallemme”. Trumpin mielestä olisi myös järkevää, että lähtömaat estäisivät vastaavien karavaanien muodostumisen.

Meksikon viranomaiset aikovat uutistoimistojen mukaan karkottaa luvatonta rajanylitystä yrittäneet siirtolaiskaravaanin jäsenet.

Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018