Nytkö löytyi selitys Venäjän käytökselle? – ”Käynnissä suora hyökkäys Ukrainaa vastaan”

Tshekkiläisen European values -ajatushautomon toiminnanjohtaja, Venäjän-tutkija Jakub Janda tulkitsee, että viikonloppuna Krimin edustalla puhjenneessa kriisissä on vain yksi syypää. Janda kritisoi Twitterissä sitä, että tapahtumista puhutaan Ukrainan ja Venäjän välisinä jännitteinä.

”Käynnissä on suora Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan”, Janda tviittaa.

Stop calling it Ukrainian-Russian tension.

It is not.

What is happening is a direct RUSSIAN AGGRESSION aganist Ukraine.

There is only one side to blame. The one which shot a video of its ship attacking the Ukrainian boat.

— Jakub Janda (@_JakubJanda) November 26, 2018