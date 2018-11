Tutkija Ylellä: Venäjällä käynnissä käänne – Vladimir Putinin luku on huono ja se voi näkyä Ukrainassa

Vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista arvioi Ylen Ykkösaamussa syitä sille, miksi Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne on uudelleen leimahtanut, nyt Asovanmerellä. Lassilan mukaan Venäjä yrittää muodostaa itselleen sisämerta Asovanmerestä ja on provosoitunut siitä, että Ukraina ei ole taipunut Venäjän tarkastuksiin merialueella, joka vuonna 2003 tehdyllä sopimuksella on molempien käytössä.

Lassila arvioi, että venäläisten keskuudessa on meneillään käänne suhtautumisessa hallintoon.

”Voidaanko kansalaisten ongelmia ulkoistaa esimerkiksi Ukrainan konfliktiin, se malli ei toimi enää. Tällä hetkellä eläkeuudistus ja laskeva kannatus luovat valtavaa painetta Venäjän eliitille. Kansalaisille ei ole tarjota muuta kuin kasvavia maksuja”, Lassila sanoo.

”Putinin kannatus on 65 prosentin tietämillä, autoritääriselle hallinnolle se on huono”, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan ainoa logiikka Venäjän käytökselle Asovanmerellä on se, että kyseessä on ”lyhyen tähtäimen koepallo”, jolla testataan, voiko kansalaisten huomiota viedä pois arkielämän ongelmista.

Entinen suurlähettiläs Hannu Himanen puolestaan arvioi Ylen A-studiossa, että todennäköisin selitys tapahtumille on Venäjän pyrkimys testata länsimaiden reaktioita.

”Itse näen tämän johdonmukaisena jatkeena Venäjän politiikalle, joka alkoi Krimin anastuksella ja Donbassin sodan käynnistämisellä vuonna 2014”, Himanen sanoi.

Himanen pohtii myös, yrittääkö Venäjä aiheuttaa Ukrainan presidentti Petro Poroshenkolle sisäpoliittisia ongelmia maaliskuun presidentinvaalien alla. Toisaalta Ykkösaamussa arvioitiin, ettei konflikti Asovanmerellä auta Venäjän pyrkimyksiä päästä eroon Poroshenkosta.

Tilanne leimahti Asovanmerellä viikonloppuna, kun Ukraina syytti Venäjää kolmen ukrainalaisaluksen valtaamisesta. Ukraina väittää myös, että Venäjä on tulittanut aluksia.

