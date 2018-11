Venäjä tuo uudet ohjukset Krimille – Ukraina kutsuu Naton aluksia apuun

Sotilaallinen varautuminen yltyy Krimin niemimaan ympäristössä ja Asovanmerellä, missä Venäjä tulitti ja otti haltuunsa Ukrainan laivaston aluksia. Nyt Ukraina pyytää sotilasliitto Natoa tueksi alueelle, ja Venäjä puolestaan tuo Krimille uutta ohjusjärjestelmää.

Venäjä ilmoitti Krimille toimitettavasta uudesta S-400-ilmatorjuntajärjestelmästä keskiviikkona. Muun muassa Euractiv-sivusto kertoo, että uudet ohjukset ovat luontevaa jatkumoa Venäjän sotilaalliselle varustautumiselle Krimillä, mutta ilmoituksen ajoitus vaikuttaa tarkoitukselliselta viestiltä konfliktin jälleen kärjistyessä.

Uutistoimisto Reuters on myös kertonut uuden venäläisen miina-aluksen siirtymisestä Mustaltamereltä Asovanmerelle.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko puolestaan pyysi torstaina Natoa lähettämään aluksia Asovanmerelle. Poroshenkon mukaan Nato-alusten tarkoitus olisi taata turvallisuutta ja ”auttaa Ukrainaa”. Ukraina ei ole Naton jäsen, mutta se on puolustusliiton kumppanimaa, ja Nato on ilmoittanut jäsenmaidensa antavan ”täyden tuen” Ukrainalle.

“Saksa on yksi lähimmistä liittolaisistamme, ja toivomme että Naton jäsenmaat ovat valmiita siirtämään laivastojensa aluksia Asovanmerelle”, Poroshenko vetosi.

Puolustusasioihin keskittyvän Defense One -sivuston mukaan myös Yhdysvallat on kasvattamassa rooliaan alueella. Ukraina on vastaamassa Venäjän alusten aggressiiviseen käytökseen USA:n avulla: torstaina Ukraina saa käyttöönsä kaksi Yhdysvaltain rannikkovartioston aseistettua yhteysvenettä Baltimoressa.

”Emme voi rakentaa samanlaista laivastoa kuin Venäjällä, mutta voimme rakentaa niin sanotun hyttyslaivaston: pieniä aluksia, mutta paljon”, Ukrainan puolustusvoimien edustaja kommentoi kauppaa sivustolle.

Ukrainassa ja USA:ssa osattiin Defense Onen mukaan odottaa Venäjän toimia Kertšinsalmen sulkemiseksi Ukrainalta, sillä se on jatkuvasti kasvattanut laivastoaan ja toimintaansa alueella. Salmi yhdistää Asovanmeren Mustaanmereen.

