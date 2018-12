Ukrainan presidentiltä raju ryöpytys: Ai mitä Vladimir Putin haluaa?

Ukraina ”ei pelkää mitään” mutta pyrkii diplomaattiseen ja poliittiseen ratkaisuun konfliktissaan Venäjän kanssa, ilmoittaa Ukrainan presidentti Petro Poroshenko ranskalaisen France 24 -kanavan tuoreessa haastattelussa.

Poroshenkolta kysyttiin lähetyksessä näkemystä siitä, mitä hän uskoo Venäjän Vladimir Putinin tavoittelevan Asovanmerellä käynnistämällään sululla. Venäjä tulitti ja valtasi ukrainalaisaluksia miehittämänsä Krimin niemimaan lähistöllä viime viikolla ja on kiristänyt otettaan Kertsinsalmesta, joka erottaa Asovanmeren Mustastamerestä.

Vastauksena Poroshenko aloitti pitkän ryöpytyksen, jossa hän kyseenalaisti Putinin ja Venäjän viimevuotisia toimia ja toi esiin useita Venäjään liittyviä kansainvälisiä epäilyksiä.

”Mikä on Putinin tarkoitus, kun hän miehittää Krimin laittomasti? Mikä on Putinin tarkoitus, kun Venäjän joukot saavat käskyn ampua MH-17-konetta? Mikä on Putinin tarkoitus, kun hän organisoi kemiallisen iskun Salisburyssa [Britanniassa]? Mikä on Putinin tarkoitus Venäjän tappaessa ukrainalaisia maamme itäosissa? Mikä on Putinin tarkoitus hänen antaessaan käskyn alustemme tulittamisesta Mustallamerellä?”, Poroshenko listasi.

”Kukaan maailmassa ei ymmärrä sitä.”

Sekä malesialaisen MH17-matkustajakoneen ampuminen alas Ukrainan yllä että Britannian myrkkyisku ovat tapahtumia, joihin osallistumisesta Venäjää on laajalti julkisesti syytelty, mutta joihin liittymisensä Venäjä kiistää. Krimin laiton miehitys ja Itä-Ukrainan kapinallisten tukeminen sen sijaan ovat kiistattomia asioita.

Poroshenkon mukaan Putin kieltäytyy kommunikoimasta hänen kanssaan millään tavoin. Poroshenkon mukaan Putinin toiminta on ”suoraan sanottuna täysin arvaamatonta”. Hänen mukaansa Ukraina toimii ”vastuullisesti tilanteen rauhoittamiseksi, poliittisin ja diplomaattisin keinoin”. Ukraina on pyytänyt Naton aluksia alueelle turvakseen.

Länsimailta Ukrainan presidentti odottaa uusien Venäjään kohdistuvien sanktioiden määräämistä. Hänen mukaansa Venäjä on saatava neuvottelupöytään kertomaan, mitä se haluaa. Poroshenko vaatii Venäjää vetämään joukkonsa Ukrainasta.

