Media: Ranskan hallitus perääntymässä – bensaveron korotus jäihin massaprotestin takia

Ranskan hallitus aikoo toistaiseksi luopua suunnittelemastaan polttoaineverotuksen kiristyksestä, kertoo kansainvälinen media tietolähteisiinsä perustuen.

Väite on vielä vahvistamaton, mutta Ranskan hallituksen riveistä ilmoitettiin France24:n mukaan jo maanantaina, että tulossa on maan protestiliikkeelle suotuisa päätös. Kyse on ilmeisesti veronkirityksen jäädyttämisestä ainakin neuvotteluiden ajaksi.

Pääministeri Édouard Philippen odotetaan ilmoittavan suunnitelman muutoksesta tiistaina. Presidentti Emmanuel Macron on aiemmin vakuuttanut, että hallitus pysyy suunnitelmassaan, mutta kolme viikkoa jatkuneet, dieselveron korotuksen käynnistämät väkivaltaiset mellakat ovat median mukaan saaneet hänet pyörtämään päätöksensä.

Polttoaine- ja dieselveroa oli tarkoitus kiristää ensi kuusta lähtien tavoitteena kiihdyttää siirtymää puhtaampiin polttoaineisiin.

Niin sanottujen keltaliivien protestiliikkeen mielenosoitus äityi aiempaa väkivaltaisemmaksi viime viikonloppuna.

