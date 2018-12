USA:n senaattorit: Saudi-Arabia tilasi murhan – Yhdysvaltojen lopetettava asekaupat ja liittolaisuus

Yhdysvaltalaissenaattorit ovat tiedustelupalvelu CIA:n salatun tiedonannon jälkeen vakuuttuneita siitä, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tilasi Washington Post -lehden kolumnistin Jamal Khashoggin murhan maan Turkin-lähetystössä.

”Jos hän joutuisi tuomariston eteen, hänet tuomittaisiin murhasta 30 minuutissa”, sanoo republikaanisenaattori, senaatin ulkoasiainsuhteiden komitean puheenjohtaja Bob Corker muun muassa The Guardianin mukaan.

CIA:n johtaja Gina Haspel on vieraillut Turkissa kuulemassa maan turvallisuus- ja tiedusteluviranomaisten nauhoja Khashoggin kuolemaan liittyvistä tapahtumista. Haspelin senaattoreille kertomat tiedot ovat salassa pidettävää materiaalia.

Toinen republikaanisenaattori Lindsey Graham tulkitsi saamaansa tietoa toteamalla, että kyse ei ole kuulun sanonnan savuavasta aseesta, vaan ”savuavasta sahasta”. Presidentti Trumpin hallinnon linja on ollut, että savuavaa asetta eli suoria todisteita saudihallinnon osuudesta ei ole, mutta republikaanilainsäätäjät ovat nyt asiasta eri mieltä.

Grahamin mukaan Saudi-Arabian kruununprinssi on ”raivohullu” ja vastuussa Khashoggin kuolemasta ”ylimmällä mahdollisella tasolla”.

Yhdysvalloissa pohditaan nyt, kuinka asiaan reagoidaan. Lindsey Graham sanoo, että hän tulee vastustamaan asekauppoja Saudi-Arabian kanssa niin pitkään kuin Mohammed bin Salman johtaa maataan.

”Saudi-Arabia on strateginen kumppani ja tämä kumppanuus on säilyttämisen arvoinen, mutta ei hinnalla millä hyvänsä”, Graham sanoo viitaten presidentti Donald Trumpin käyttämiin perusteluihin asekaupan ja saudien kumppanuuden tärkeydestä.

”Koen hyvin vaikeaksi kaupankäynnin heidän kanssaan. Hän [kruununprinssi] on hullu, uskon että hän on vaarallinen, ja hän on vaarantanut suhteemme.”

CNN:n mukaan muitakin keinoja mietitään. Yhdysvallat voisi vetäytyä Saudi-johtoisen liittouman Jemenin sodasta tai asettaa sanktioita suoraan kruununprinssille.

”Yhdysvaltojen on aika poistua siitä sodasta”, demokraatti Chris Murphy sanoo CNN:lle Jemeniin viitaten.

Trumpin hallinto on toistaiseksi linjannut, että Khashoggin tapaus ei muuta Yhdysvaltain suhdetta Saudi-Arabiaan. Republikaanisenaattorit ovat nyt kuitenkin avoimessa kapinassa presidentinhallinnon linjaa vastaan.