Valta vaihtuu Saksan suurimmassa puolueessa – Tässä on Angela Merkelin seuraaja

Saksan suurimman puolueen CDU:n johtoon nousee Annegret Kramp-Karrenbauer, joka sai puheenjohtajaäänestyksessä enemmän ääniä kuin pääkilpailijansa Friedrich Merz. Puoluekokouksen toinen äänestyskierros päätyi hetki sitten Hampurissa. Äänestys ratkesi äänin 517-428.

Kristillisdemokraatit vaihtavat johtajaansa, koska puolueen nykyinen puheenjohtaja, Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti vastikään luopuvansa tehtävästään. Rautarouvan maineen saavuttanut Merkel on johtanut puoluettaan ennätyksellisen kauan, 18 vuotta. Hänen edeltäjänsä puolueen johdossa oli ikoninen Saksojen yhdistäjäkansleri Helmut Kohl.

Merkelin astuminen syrjään muuttaa paitsi CDU:ta myös koko Euroopan poliittista karttaa. Analyyttinen ja harkitsevainen Merkel on edustanut Euroopassa jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä. Merkel on ilmoittanut haluavansa jatkaa liittokanslerina, vaikka luopuukin nyt puoluejohtajuudesta.

Kramp-Karrenbaueria, 56, pidetään Merkelin liittolaisena, vaikka hän on taustaltaan, koulutukseltaan ja ajattelultaan varsin erilainen. AKK, kuten uutta puoluejohtajaa kutsutaan, on Saarlandista kotoisin oleva valtiotieteilijä, kun Merkel puolestaan on fyysikon koulutuksen saanut itäsaksalaisen pastorin tytär.

LUE MYÖS:

Timo Soinilta tyly kuitti GCM-kohusta: ”Näistä asioista voi olla eri mieltä - faktoista ei”

Merkel: Tämä jää viimeiseksi kaudekseni liittokanslerina