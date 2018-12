”Kaikkien katseet nyt Emmanuel Macronissa” - Brittilehti: Venäjän trollit yllyttävät keltaliivejä väkivaltaan Ranskassa

Brittilehti The Timesin haltuunsa saaman kyberturvallisuusyhtiö New Knowledgen tekemän analyysin mukaan sadoilta venäläisiltä sosiaalisen median käyttäjätileiltä on yritetty lietsoa Ranskassa mieltään osoittavia niin sanottuja keltaliivejä väkivaltaan.

New Knowledgen mukaan venäläistaustaisilla tileillä on levitetty disinformaatiota ja julkaistu kuvia loukkaantuneista mielenosoittajista muista kuin Ranskan protesteista.

”Venäjän pyrkii syventämään ranskalaisen yhteiskunnan sisäistä vastakkainasettelua ja ruokkimaan käsitystä sovittamattomasta ristiriidasta presidentti Emmanuel Macronin edustaman poliittisen eliitin ja työväenluokan välillä”, New Knowledge -yhtiön perustajaosakas Ryan Fox sanoo The Timesille.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ranskalaisviranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan sosiaalisessa mediassa leviävistä viesteistä.

Sekä AFP:n että France 24:n mukaan Ranskassa odotetaan nyt presidentti Emmanuel Macronin tulevan julkisuuteen. Ranskan presidentti ei ole esiintynyt julkisesti palattuaan Argentiinen G20-kokouksesta.

”Kaikkien katseet kohdistuvat Emmanuel Macroniin”, France24 otsikoi.

Macron kiitti Ranskan poliisia tehokkaasta toiminnasta lauantai-iltana Twitterissä.

”Kiitos rohkeudestanne ja poikkeuksellisen ammattimaisesta toiminnasta, jota olette osoittaneet”, hän sanoi.

À toutes les forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, merci pour le courage et l’exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2018

Ranskan pääministerin Edouard Philippen mukaan Macron tulee puhumaan julkisesti lähipäivinä.

Lauantain mielenosoituksissa pidätettiin BBC:n mukaan lähes tuhat ihmistä. Protesteissa loukkaantui noin sata mielenosoittajaa ja 17 poliisia.

Mielenosoituksia oli lauantaina myös Brysselissä, jossa poliisi pidätti Reutersin tietojen mukaan 400 ihmistä.

