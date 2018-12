”Donald Trump lietsoo levottomuutta Ranskassa – kysykää, miksi se on hänen etujensa mukaista?”

Amerikkalainen ulkopolitiikan analyytikko, historioitsija Max Boot arvioi, että ääriliikkeiden edustajat kärjistävät Ranskan tilannetta ja ajavat erityisesti presidentti Emmanuel Macronia ahdinkoon sosiaalisessa mediassa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola sanoo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lietsovan levottomuutta Ranskassa.

”Siinä, missä muut näkee mahdollisen ja rationaalisen ratkaisun globaaliin ongelmaan, Trump näkee ideologiaa ja epäreiluutta. Valitettavasti järjen ääni usein kuiskaus. Trump myös lietsoo levottomuutta Ranskassa. Ask yourself, miksi se on hänen etujensa mukaista”, hän kysyy Twitterissä.

Max Boot puolestaan nostaa esiin niin venäläistaustaisten sosiaalisen median tilien viestit kuin Donald Trumpin tviititkin.

”Putin ja Trump lietsovat molemmat väkivaltaisia protesteja Macronia vastaan. Keskustataustaisten johtajien on nykyään kohdattava riski siitä, että he saavat osakseen ei-liberaalien kansainvälisen raivon”, Boot toteaa Twitterissä.

Putin and Trump are both promoting the violent protests against Macron. This is the risk of being a centrist leader today: you will incur the wrath of the Illiberal International. My latest in @PostOpinions: https://t.co/VqQOWj6PfC