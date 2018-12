Ratkaiseva brexit-äänestys lykkääntyy: Theresa May palaa Brysseliin hattu kourassa

Britannian pääministeri Theresa May on ilmoittanut maansa parlamentissa, että tunteita kuohuttanut äänestys brexit-sopimuksesta siirtyy toistaiseksi. Hallituksen hyväksymä sopimusluonnos oli määrä tuoda äänestykseen tiistai-iltana viisipäiväisen keskustelun jälkeen.

May vahvisti, että hän yrittää pyytää EU:lta muutoksia kiisteltyihin Irlannin rajaa koskeviin vakuuksiin. EU:n edustajat ovat useaan otteeseen todenneet, että muutoksia EU:n ja brittihallituksen neuvottelemaan sopimukseen ei tehdä.

”Ennen Eurooppa-neuvostoa aion mennä tapaamaan virkaveljiäni muissa EU-maissa ja neuvoston ja komission johtoa. Keskustelen heidän kanssaan selkeistä huolista, joita alahuone on ilmaissut”, May totesi.

Alkujaan sopimuksesta oli määrä äänestää maanantai-iltana. Parlamentin piti joko hyväksyä tai hylätä Mayn neuvottelema sopimus, joka on herättänyt kuohuntaa Britanniassa. Moni Mayn puoluetoveri on vastustanut sopimuksen hyväksymistä, ja sen läpimeno on ollut epävarmaa.

Eurooppa-neuvosto eli EU-johtajien huippukokous järjestetään torstaina ja perjantaina. Brexit ei ollut alkuperäisellä asialistalla, mutta tilanteen muututtua Britanniassa se nousee väistämättä esiin.

Kovaa brexitiä ajavat konservatiivit ja hallitusta aiemmin tukenut Pohjois-Irlannin DUP-puolue vastustavat järjestelyjä, joilla taataan Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan avoimuus kaikissa tilanteissa. Vastustajien mukaan EU voisi päättää Britannian pysymisestä tulliliitossa ja Pohjois-Irlanti joutuisi eri asemaan kuin muu Britannia.

Takuujärjestelyjä käytettäisiin, jos siirtymäaikana ei saataisi sovittua rajaongelman ratkaisevaa uutta kauppasuhdetta ja muita järjestelyjä. May lupasi parlamentille lisää valtaa valvoa, etteivät takuut olisi voimassa ilman takarajaa.

May vetosi kansanedustajiin, että he toteuttaisivat kansanäänestyksen tuloksen hyväksymällä sopimusluonnoksen. Hän muistutti myös, että EU:sta lähtö ilman sopimusta aiheuttaisi maalle vakavia talousongelmia.

Hallitusta odotti parlamentissa lähes varma tappio, sillä Mayn johtama konservatiivinen puolue on jakautunut ja osa kansanedustajista aikoi äänestää vastaan. Tukea ei ollut luvassa myöskään työväenpuolueelta tai pienemmiltä oppositiopuolueilta.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn syytti hallitusta siitä, että se on menettänyt kontrollin ja se on täydessä sekasorrossa. Hän kehotti pääministeriä eroamaan.

”Pääministeri yrittää ostaa itselleen viimeisen mahdollisuuden säästää sopimus. Jos hän ei ymmärrä perustavanlaatuisia muutoksia, joita tarvitaan, silloin hänen täytyy antaa tietä niille, jotka pystyvät”, Corbyn vaati.