Strasbourgin ampumistapaus: Suomalaispoliitikkoja kaupungissa – Jyrki Katainen: ”Järkyttävä isku ihmisyyttä kohtaan”

Strasbourgissa tiistai-iltana tapahtuneessa ampumistapauksessa on tämän hetken tietojen mukaan kuollut ainakin kolme ihmistä ja haavoittuneita on 12. Ranskan poliisi etsii epäiltyä tekijää, joka on poliisille entuudestaan tuttu.

Strasbourgissa oli tapahtumahetkellä paljon suomalaisia, sillä kaupungissa on käynnissä Euroopan parlamentin täysistuntoviikko.

Ampuminen tapahtui illalla kahdeksan aikoihin paikallista aikaa lähellä joulutoria Strasbourgin vanhassa kaupungissa. Ranska on nostanut turvallisuustasoaan. Ranskan sisäministerin Christophe Castanerin mukaan ampuja pakeni käytyään tulitaistelun poliisin ja sotilaiden kanssa. Uutistoimistojen mukaan tekijä loukkaantui laukaustenvaihdossa. Ampujan motiivi on epäselvä.

Useat mepit ovatkin kommentoineet tilannetta Twitterissä. Anneli Jäätteenmäki (kesk) ja Henna Virkkunen (kok) kertoivat parlamenttisalista, että parlamentin työ jatkui, mutta ulos ei ollut asiaa.

”Strasbourgin ilta sai ikävän ja surullisen käänteen. Kaupungilla on joulumarkkinoiden aikaan tiukat turvatoimet, mutta silti iskua ei pysytty estämään. EU-parlamentin täysistunto jatkuu, ketään ei päästetä ulos kunnes tilanteesta saadaan lisää tietoa”, Virkkunen tviittasi.

Strasbourgin ilta sai ikävän ja surullisen käänteen. Kaupungilla on joulumarkkinoiden aikaan tiukat turvatoimet, mutta silti iskua ei pysytty estämään. EU-parlamentin täysistunto jatkuu, ketään ei päästetä ulos kunnes tilanteesta saadaan lisää tietoa. https://t.co/0tRZop0DSl — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) December 11, 2018

Miapetra Kumpula-Natri (sd) tviittasi viettävänsä yön toimiston sohvalla. Liisa Jaakonsaari (sd) kertoi jääneensä jumiin Strasbourgin keskustaan. Hän kertoi Helsingin Sanomille olleensa ampumisen aikaan syömässä ravintolassa lähellä tapahtumapaikkaa.

EU-komissaari Jyrki Katainen ilmoitti olevansa esikuntineen turvassa.

”Järkyttävä isku ihmisyyttä kohtaan. Ajatukset uhrien ja heidän läheistensä luona. Meidän porukka turvassa”, Katainen tviittasi.

Ranskassa, Strasbourgissa ammuttu. Saamiemme tämän hetkisten tietojen mukaan 1 kuollut ja 10 loukkaantunut. Järkyttävä isku ihmisyyttä kohtaan. Ajatukset uhrien ja heidän läheistensä luona. Meidän porukka turvassa. — Jyrki Katainen (@jyrkikatainen) 11. joulukuuta 2018

Petri Sarvamaa (kok) kertoi olleensa iskun aikaan poikkeuksellisesti jo hotellillaan otettuaan influenssarokotuksen.

Strasbourgin joulutorilla oli myös suomalaisia myyjiä. Suomalaista joulutoria pitävä Kalevala Spirit kertoo Facebookissa, että suomalaisen kylän väki on turvassa mutta järkyttynyt.