Brexit: Theresa May sai laihat eväät EU:lta – Sipilä myöntää: ”Emme tiedä mihin riittää”

EU-johtajat laativat torstaina viiden kohdan päätelmät brexitistä, joiden tarkoituksena on auttaa Britannian pääministeri Theresa Mayta saamaan erosopimus läpi Britannian parlamentissa.

EU-johtajien brexit-kannanotot jäivät kuitenkin vähemmän lupaaviksi, kuin mitä alkuperäiset luonnokset antoivat olettaa.

Loppupäätelmien mukaan EU:n ja Britannian neuvottelemat erosopimus ja poliittinen julistus tulevaisuuden suhteesta ”eivät ole uudelleen neuvoteltavissa”.

EU-johtajat tarjoavat päätelmissään kuitenkin vakuutteluja, että kiistelty varajärjestely koskien Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa on vain vakuutus.

”EU on vakaasti päättäväinen työskentelemään nopeasti seuraavasta sopimuksesta..., jotta varajärjestelyä ei tarvitsi käyttää”, päätelmissä sanotaan.

Jos varajärjestely joudutaan ottamaan käyttöön, EU-johtajat painottavat kuitenkin, että se olisi käytössä ”väliaikaisesti, jos tai kunnes se korvataan sitä seuraavalla sopimuksella, joka takaa kovan rajan välttämisen”.

Siinä tapauksessa EU ”parhaissa pyrkimyksissään” neuvottelisi ja saisi ”nopeasti” valmiiksi seuraavan sopimuksen niin, että ”varajärjestely olisi voimassa vain niin kauan kuin se olisi tiukasti tarpeellista”.

Sipilä: Pyyntöön on vastattu

Suomen pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan Mayn pyyntöön on nyt vastattu ja pallo on Britannialla.

”Päätelmissä toistetaan ne kohdat, jotka ovat olleet epäilyksen alla. Emme tiedä, mihin se riittää”, Sipilä myöntää.

”Juridisesti sitova on erosopimus”, Sipilä alleviivaa.

Sipilä myöntää, että tilanne on vaikea Britannian parlamentissa, jossa ei tällä hetkellä löydy enemmistöä yhdellekään vaihtoehdolle.

”Minun tilanneanalyysini on se, että tämä kierros tarvittiin, että saadaan äänestystilanne syntymään joko sopimuksesta tai sopimuksettomasta tilasta.”

Paljon karsiutui

Mediatietojen mukaan alkuperäisestä päätelmäluonnoksesta karsiutui pois Britannian pääministerin kannalta merkittäviä asioita.

Luonnoksessa EU-maat ilmaisivat olevansa valmiita miettimään ”muita mahdollisia takeita”, jotta erosopimus saataisiin hyväksyttyä.

Se poistettiin, mikä voi johtua siitä, että lause olisi voinut antaa ymmärtää, että lisäneuvotteluille olisi sittenkin tilaa. Nyt EU-johtajat rajaavat lisäneuvottelujen mahdollisuudet pois.

Poistolistalle joutui myös lause siitä, että varajärjestely ei ole ”toivottu lopputulos” ja että se olisi käytössä vain ”lyhyen ajan”.

Tilanne kärjistynyt Britanniassa

Perälauta, backstop on brexit-erosopimuksen kiistanalaisin asia. Kyse on varajärjestelystä, joka varmistaa, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin väliin ei tule kovaa rajaa, jos uudesta suhteesta ei ehditä sopia siirtymäajan puitteissa.

Britanniassa erosopimuksen varajärjestely on herättänyt suurta vastustusta, koska sen pelätään ajavan Britannian määrittelemättömäksi ajaksi kiinni tulliunioniin EU:n kanssa. Britannia ei voi myöskään irtisanoutua varajärjestelystä yksipuolisesti, vaan molempien suostumusta tarvitaan.

Britanniassa tilanne on kärjistynyt tällä viikolla. Maanantaina pääministeri May perui äänestyksen erosopimuksesta varman häviön vuoksi ja tiistaina osa hänen puolueensa jäsenistä yritti kaataa hänet luottamusäänestyksessä. May selvisi äänestyksestä ehjin nahoin.

Voittaakseen parlamentaarikot puolelleen, Mayn pitää vakuuttaa maamiehensä siitä, että varajärjestelyä ei ole tarkoitus käyttää ja jos käytetään, niin vain väliaikaisesti.

Torstain kokouksessa EU-johtajat keskustelivat brexitistä yhdessä Mayn kanssa, toisin kuin aiemmilla kerroilla, jossa Mayn esityksen jälkeen johtajat jatkoivat keskustelua keskenään.

EU-johtajat keskustelivat torstain aikana myös EU:n budjetista sekä ulkoasioista, muun muassa Kertšinsalmen tapahtumiin liittyvästä kannanotosta. EU-budjetin osalta EU-johtajat päättivät, että seuraavan kerran asiasta keskustellaan päämiestasolla kesäkuun huippukokouksessa ja että lopulliset päätökset tehdään Suomen puheenjohtajuuskaudella ensi vuoden loppupuolella.

