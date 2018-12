Lähes 10 000 poliisia jälleen Pariisin kaduilla: ”Meidän on pakko varautua kaikkein pahimpaan”

Ranskan poliisi on jälleen valmiudessa niin sanottujen keltaliivien protestien varalta. France24:n tietojen mukaan Pariisin kaduilla on tänään kaikkiaan 8 000 poliisia ja koko Ranskassa valmiudessa on kymmeniä tuhansia poliiseja. Lauantaiaamupäivä on sujunut rauhallisesti ilman suuria mielenilmauksia.

”Meidän on pakko varautua kaikkein pahimpaan”, poliisipäällikkö Michel Delpuech kommentoi.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner sanoo, että keltaliivien olisi nyt aika lopettaa protestointi.

”Näkisin mieluummin, että poliisi tekisi todellista työtään eli ottaisi kiinni rikollisia ja ehkäisisi terroriuhkaa sen sijaan että mielenosoittajat työllistävät poliisia”, hän totesi France24:lle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vetosi perjantaina rauhan ja järjestyksen palauttamisen puolesta.

”Ranska tarvitsee paluuta normaaliin”, hän sanoi puheessaan EU-huippukokouksen jälkeen Reutersin mukaan.

Viime lauantain protestien jälkeen Macron on antanut lupauksen mittavasta, pienituloisia auttavasta uudistuspaketista. Toimenpiteistä huomattavin on minimipalkan nostaminen sadalla eurolla kuukaudessa vuodesta 2019 lähtien.

