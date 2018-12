Puheet uudesta brexit-kansanäänestyksestä yltyvät – Theresa May hermostui: ”Liian moni hyödyntää tilannetta”

Yhä useampi brittiparlamentaarikko alkaa kannattaa ajatusta uudesta brexit-kansanäänestyksestä. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Mediatietojen mukaan enemmistö pääministeri Theresa Mayn hallituksen ministereistä arvioi brexit-neuvotteluiden olevan umpikujassa.

”Yksityisissä keskusteluissa osa ministereistä on nostanut esiin ajatuksen uudesta kansanäänestyksestä. Parlamenttitalon käytävillä yhä useampi keskustelee tästä mahdollisuudesta vakavasti otettavana vaihtoehtona”, Bloomberg kirjoittaa.

Britannian entinen pääministeri Tony Blair arvioi lauantaina, että parlamentti tulee lopulta järjestämään toisen kansanäänestyksen.

Theresa May on toistuvasti torjunut puheet uudesta kansanäänestyksestä. Tänään sunnuntaina hän sanoi The Independentille, että ”liian moni hyödyntää tilannetta omien poliittisten intressiensä ajamiseen.”

May sivalsi myös suoraan Blairia.

”Hän yrittää vesittää neuvottelumme Brysselin kanssa ajamalla toista kansanäänestystä ja tämä on loukkaus sitä virkaa vastaan, jota hän aikaisemmin hoiti.”

May toisti sunnuntaina myös kantansa siitä, ettei toista kansanäänestystä järjestetä.

”Parlamentilla on demokraattinen vastuu toteuttaa päätös, jonka puolesta britit äänestivät. Olen sitoutunut vastaamaan siitä, että näin tapahtuu.”

EU-johtajat laativat torstaina viiden kohdan päätelmät brexitistä, joiden tarkoituksena on auttaa Britannian pääministeri Theresa Mayta saamaan erosopimus läpi Britannian parlamentissa. Näiden loppupäätelmien mukaan EU:n ja Britannian neuvottelemat erosopimus ja poliittinen julistus tulevaisuuden suhteesta ”eivät ole uudelleen neuvoteltavissa”.

Brexit-neuvotteluiden kiistanalaisin asia on varajärjestely, joka varmistaa, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin väliin ei tule kovaa rajaa, jos uudesta suhteesta ei ehditä sopia siirtymäajan puitteissa.

Britanniassa tilanne on kärjistynyt tällä viikolla. Maanantaina pääministeri May perui äänestyksen erosopimuksesta varman häviön vuoksi ja tiistaina osa hänen puolueensa jäsenistä yritti kaataa hänet luottamusäänestyksessä. May selvisi äänestyksestä ehjin nahoin.

