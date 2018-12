Trumpin twiitti järkyttää: ”Kuulostaa enemmän mafiapomolta kuin USA:n presidentiltä”

Presidentti Donald Trumpin tapa puhua entisestä asianajajastaan ”rottana” ja liittovaltion poliisin FBI:n luvallisesta kotietsinnästä ”murtona” hämmästyttää Yhdysvalloissa. Demokraattisenaattori Chris Coonsin mukaan Trump ei kuulosta presidentiltä vaan ennemminkin mafiajohtajalta, Politico kertoo.

FBI teki huhtikuussa kotietsinnän Trumpin pitkäaikaisen ystävän ja asianajajan Michael Cohenin toimistoon. Etsinnälle oli liittovaltion tuomarin lupa.

Cohen tuomittiin viime viikolla vankeuteen muun muassa veropetoksesta ja kampanjarahoituksen väärinkäytöstä. Hän alkoi tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa toimistonsa ja kotinsa etsintöjen jälkeen.

Trump kirjoitti asiasta sunnuntaina Twitterissä.

”Muistakaa, Michael Cohenista tuli “Rotta” vasta sen jälkeen kun FBI teki jotain, mikä oli uskomatonta & ennenkuulumatonta ennen noitavainon laitonta aloittamista. He MURTAUTUIVAT ASIANAJAJAN TOIMISTOON!”, Trump twiittasi viitaten ”noitavainolla” itseensä kohdistuviin tutkintoihin.

Chris Coons huomauttaa, että Trumpin mainitsema ”murtautuminen” oli liittovaltion viranomaisten luvallinen, rikostutkintaan olennaisesti kuuluva kotietsintä. Tämä on yleisin palaute, jonka Trump saa myös twiittinsä alla. Coonsin mukaan Trump pyrkii puheillaan rapauttamaan lain täytäntöönpanoa ja poliisityötä ja hämärtämään amerikkalaisten käsitystä viranomaisten tutkinnoista, jotka liittyvät presidenttiin itseensä.

”Ajatus siitä, että FBI murtautui hänen asianajajansa toimistoon on vastoin lakiemme peruskiviä”, Coons sanoo.

”He toteuttivat tuomarin valtuuttamaa kotietsintälupaa. Tämä on osa poliisitutkinnan toimintaa. Se, että hän käyttää termiä ”rotta” Michael Cohenista ja hämärtää asioita puhumalla murrosta saa hänet kuulostamaan enemmän mafiapomolta kuin Yhdysvaltain presidentiltä”, Coons ihmettelee.

Trump on toistuvasti syyttänyt Cohenia ”heikoksi” ja väittänyt tämän valehdelleen syyttäjille saadakseen pienemmän tuomion. Cohen puolestaan on kertonut, että hän ei enää aio valehdella Trumpin puolesta eikä enää koe velvollisuudekseen peitellä Trumpin ”likaisia tekoja”. Cohen sai viime viikolla kolmen vuoden vankeustuomion verojen välttelystä, petoksesta, kongressille valehtelusta sekä kampanjarahoituksen väärinkäytöstä.

Alla Trumpin Twitter-viesti, jolle satelee kritiikkiä Twitter-kommentaattoreilta. Yleisimmin Trumpia muistutetaan siitä, että kyse ei ollut murrosta vaan kotietsinnästä.

Remember, Michael Cohen only became a “Rat” after the FBI did something which was absolutely unthinkable & unheard of until the Witch Hunt was illegally started. They BROKE INTO AN ATTORNEY’S OFFICE! Why didn’t they break into the DNC to get the Server, or Crooked’s office?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2018