”Krimillä mahdollisesti jo ydinaseita” – Lehti: EU:n viestijärjestelmä hakkeroitiin, taustalla todennäköisesti Kiina

Euroopan unionin tuhansia diplomaattisähkeitä on vuotanut hakkereiden käsiin vuosien ajan, kertoo The New York Times. Tietovuodon paikantanut tietoturvayhtiö Area 1 kertoo lehdelle, että taustalla ei ollut erityisen hienostunut hakkerointikampanja, vaan Kyproksella diplomaatteihin kohdistettu tietojenkalastelukampanja.

Hakkeroidut viestit käsittelevät niin kauppaa, tulleja kuin terrorismiakin ja niiden luonne vaihtelee täysin merkityksettömistä hyvin tärkeisiin. Viesteissä kommentoidaan muun muassa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä oli ”menestys (ainakin Putinille)”.

Eräässä, helmikuulle päivätyssä viestissä Krimiä kuvataan ”kuumaksi konfliktialueeksi, minne on mahdollisesti jo tuotu ydinaseita”.

Area 1:n tutkijat kertovat NYT:lle, että hakkeroinnin takana on todennäköisesti Kiinan Kansan vapautusarmeija ja sen kyber- ja elektroniseen sodankäyntiin erikoistunut Strategiset tukijoukot -puolustushaara.

Urkittuaan tunnukset Kyproksen diplomaattijärjestelmiin hakkerit pääsivät käsiksi Euroopan unionin neuvoston Coreu-tietojärjestelmään. Coreuta käyttävät muun muassa Euroopan komissio ja jäsenmaiden ulkoministeriöt keskinäisessä viestinnässä.