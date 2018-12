Trump yllätti liittolaiset täysin Syyria-päätöksellä – ”Suuri voitto Isisille”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on yllättänyt liittolaisensa ilmoittamalla maan joukkojen vetämisestä pois Syyriasta. Trump saa ilmoituksestaan kovaa kritiikkiä liittolaisilta.

Trump ilmoitti keskiviikkona, että terroristijärjestö Isis (IS) on nujerrettu Syyriassa, ja näin USA voi hänen mielestään tuoda joukkonsa pois.

”On aika tuoda mahtavat nuoremme kotiin”, Trump linjasi Twitterissä.

Syyriassa on noin 2000 amerikkalaissotilasta. Heidät on sijoitettu lähinnä pohjoisen kurdialueille. Joukkojen kotiuttaminen on Trumpin pitkäaikainen lupaus.

Yhdysvaltain merkittävät liittolaiset kuten näkyvät republikaanipoliitikot ja Britannia kiistävät Trumpin väitteen Isisin kaatamisesta ja varoittavat Yhdysvaltain vetäytymisen seurauksista.

Trumpin liittolainen, republikaanisenaattori Lindsey Graham sanoo, että presidentti on tekemässä valtavaa ”obamamaista” virhettä. Grahamin mukaan ratkaisulla voi olla musertavat seuraukset niin Syyrialle kuin muullekin maailmalle. Yksi vaikutuksista on se, että Venäjä ja Iran kasvattavat vaikutusvaltaansa alueella.

Graham sanoo suoraan, että jos Isis onnistuu nousemaan takaisin valtaan alueella, Trump on yksi syistä siihen.

”Amerikan vetäytyminen nyt olisi suuri voitto Isisille, Iranille, Bashar al-Assadille ja Venäjälle”, Graham totesi lausunnossaan.

Ison-Britannian halitus on Trumpin kanssa eri mieltä siitä, että terroristijärjestö olisi voitettu.

”Tehtävää on yhä paljon emmekä saa lyödä laimin heidän muodostamaansa uhkaa”, brittiulkoministeriön lausunto kuuluu.

Venäjän kanta on erilainen. Venäjän ulkoministeriön mukaan USA:n ratkaisu voi tuoda ”aitoja, todellisia mahdollisuuksia poliittiselle ratkaisulle” Syyriassa.

BBC:n mukaan USA on yhdessä kurdijoukkojen kanssa puhdistanut suuren osan pohjoista Syyriaa Isis-sotureista, mutta yksittäisiä taistelijaryhmittymiä on yhä alueella. Lisäksi koko Syyriassa on arvioiden mukaan yhä jopa 14 000 Isis-militanttia. Naapurimaa Irakissa heitä on vielä enemmän, yhdysvaltalaisraportissa todettiin äskettäin.

Yhdysvaltain ja kurdien kumppanuus on suututtanut USA:n Nato-liittolaista Turkkia, joka ilmoittikin maanantaina saattavansa aloittaa uuden operaation kurdijoukkoja vastaan Syyriassa.

Alla presidentti Trumpin Twitter-viestit aiheesta.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018