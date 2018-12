Putin: Trumpin shokkipäätös oikea, USA:n joukoilla ei oikeutta olla Syyriassa

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mielestä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki oikean päätöksen vetää pois Yhdysvaltain joukot Syyriasta. Putin kommentoi asiaa vuosittaisessa pitkässä lehdistötilaisuudessaan.

Syyriassa on noin 2000 amerikkalaissotilasta. Heidät on sijoitettu lähinnä pohjoisen kurdialueille. Joukkojen kotiuttaminen on Trumpin pitkäaikainen lupaus.

Trump ilmoitti keskiviikkona, että terroristijärjestö Isis (IS) on nujerrettu Syyriassa, ja näin USA voi hänen mielestään tuoda joukkonsa pois. Trumpin päätös yllätti Yhdysvaltain liittolaiset totaalisesti.

Putin sanoi Tass-uutistoimiston mukaan olevansa samaa mieltä Trumpin kanssa siitä, että terroristijärjestö Isis on lyöty.

”Onko Yhdysvaltain joukkojen läsnäolo välttämätöntä siellä [Syyriassa]? Ei ole”, Putin sanoi Tassin mukaan.

Putin jatkoi, että Yhdysvaltain joukoilla ei ole sääntöjen mukaista oikeutta olla Syyriassa. Putinin mukaan sotilaallinen läsnäolo Syyriassa voi perustua joko YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan tai Syyrian hallituksen pyyntöön, eikä Yhdysvalloilla ole kumpaakaan.

LUE MYÖS:

Suomalaisarvio Trumpin shokkivedosta Ylellä: Nyt tuli syöttö lapaan Venäjälle

Trump yllätti liittolaiset täysin Syyria-päätöksellä – ”Amerikan vetäytyminen on suuri voitto Isisille”